Top.Mail.Ru
Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка - фото 1
Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка - фото 2
Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка - фото 3
Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка - фото 4
Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gracie Abrams
Альбом (сингл)
Minor
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка - фото 1
  • Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка - фото 2
  • Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка - фото 3
  • Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка - фото 4
  • Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717719
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602478277153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gracie Abrams
Альбом (сингл)
Minor
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Friend, 21, Under/Over, Tehe, I Miss You, I'm Sorry, Long Sleeves, Minor
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка

Альбом «Minor » первоначально выпущенный 14 июля 2020 года на лейбле Interscope Records, познакомил мир с глубоко личными песнями и завораживающим вокалом Абрамса . Этот мини-альбом из семи треков включает в себя любимые фанатами и признанные синглы « 21 », « I miss you, I'm Sorry», « Minor » и « Long Sleeves ».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602478277153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gracie Abrams
Альбом (сингл)
Minor
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Friend, 21, Under/Over, Tehe, I Miss You, I'm Sorry, Long Sleeves, Minor
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Minor » первоначально выпущенный 14 июля 2020 года на лейбле Interscope Records, познакомил мир с глубоко личными песнями и завораживающим вокалом Абрамса . Этот мини-альбом из семи треков включает в себя любимые фанатами и признанные синглы « 21 », « I miss you, I'm Sorry», « Minor » и « Long Sleeves ».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gracie Abrams - Minor (EP) (coloured) (0602478277153) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...