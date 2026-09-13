Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка
К 150-летию со дня рождения Мориса Равеля Юлиус Асаль представляет произведения французского композитора в живом диалоге со своими импровизациями. SIENA TAPES объединяет «Игры воды», «Прелюдию ля минор», «Менуэт на имя Гайдна» и «В манере Бородина» Равеля с «Прелюдией (3191)» и «Каскадами I–III» Асаля. Альбом был записан в Тоскане, на территории поместья американского продюсера Рика Рубина, и доступен на CD и виниле. «Есть места, где хочется остаться и продолжать играть, даже когда публика давно разошлась по домам», — говорит пианист. «Почему-то у меня сложилось впечатление, что звуки могут звучать в этих стенах вечно».
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