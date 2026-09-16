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Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка

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Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 1
Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 2
Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 3
Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 4
Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 5
Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 6
Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 7
Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 8
Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 9
Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 10
Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
Call Off The Search
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 1
  • Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 2
  • Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 3
  • Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 4
  • Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 5
  • Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 6
  • Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 7
  • Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 8
  • Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 9
  • Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 10
  • Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717689
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964056341]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
Call Off The Search
Жанр
Jazz
Трек-лист
Call Off The Search, Crawling Up A Hill, The Closest Thing To Crazy, My Aphrodisiac Is You, Learnin’ The Blues, Blame It On The Moon, Belfast (Penguins And Cats), I Think It’s Going To Rain Today, Mockingbird Song, Tiger In The Night, Faraway Voice, Lilac Wine
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка

Call off the Search — дебютный студийный альбом британской джазовой и блюзовой певицы Кэти Мелуа, первоначально выпущенный в 2003 году. Ремастированное переиздание на виниле. Дебютный альбом Кэти Мелуа "Call Off The Search" мгновенно утвердил ее как выдающийся новый талант. Альбом продемонстрировал ее уникальный вокальный стиль, смешивая джаз, блюз и фолк с современной поп-чувствительностью. Альбом был написан и спродюсирован Майком Баттом, который сыграл решающую роль в создании пышного и утонченного звучания альбома. Ведущий сингл «The Closest Thing to Crazy» сразу же покорил публику по всему миру своей эмоциональной подачей и пленительной мелодией. Критики и слушатели одинаково хвалили альбом за его зрелое и душевное звучание, особенно учитывая, что Кэти Мелуа было всего 19 лет на момент его выпуска. Альбом Call Off The Search нашел отклик у широкой аудитории, добился коммерческого успеха и признания критиков, став одним из самых продаваемых альбомов 2003 года. В Великобритании альбом был продан тиражом 1,8 миллиона копий в течение первых пяти месяцев с момента выпуска, что сделало его шестикратно платиновым. Он провел шесть недель на вершине британского чарта.

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964056341]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Katie Melua
Альбом (сингл)
Call Off The Search
Жанр
Jazz
Трек-лист
Call Off The Search, Crawling Up A Hill, The Closest Thing To Crazy, My Aphrodisiac Is You, Learnin’ The Blues, Blame It On The Moon, Belfast (Penguins And Cats), I Think It’s Going To Rain Today, Mockingbird Song, Tiger In The Night, Faraway Voice, Lilac Wine
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Call off the Search — дебютный студийный альбом британской джазовой и блюзовой певицы Кэти Мелуа, первоначально выпущенный в 2003 году. Ремастированное переиздание на виниле. Дебютный альбом Кэти Мелуа "Call Off The Search" мгновенно утвердил ее как выдающийся новый талант. Альбом продемонстрировал ее уникальный вокальный стиль, смешивая джаз, блюз и фолк с современной поп-чувствительностью. Альбом был написан и спродюсирован Майком Баттом, который сыграл решающую роль в создании пышного и утонченного звучания альбома. Ведущий сингл «The Closest Thing to Crazy» сразу же покорил публику по всему миру своей эмоциональной подачей и пленительной мелодией. Критики и слушатели одинаково хвалили альбом за его зрелое и душевное звучание, особенно учитывая, что Кэти Мелуа было всего 19 лет на момент его выпуска. Альбом Call Off The Search нашел отклик у широкой аудитории, добился коммерческого успеха и признания критиков, став одним из самых продаваемых альбомов 2003 года. В Великобритании альбом был продан тиражом 1,8 миллиона копий в течение первых пяти месяцев с момента выпуска, что сделало его шестикратно платиновым. Он провел шесть недель на вершине британского чарта.
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Отзывы


Katie Melua - Call Off The Search (4099964056341) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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