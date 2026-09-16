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Helloween - Giants & Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Helloween - Giants & Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка

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Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 1
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 2
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 3
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 4
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 5
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 6
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 7
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 8
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 9
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 10
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 11
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 12
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 13
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 14
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 15
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 16
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 17
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 18
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 19
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 20
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 21
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 22
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Giants & Monsters
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 1
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 2
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 3
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 4
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 5
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 6
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 7
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 8
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 9
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 10
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 11
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 12
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 13
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 14
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 15
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 16
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 17
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 18
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 19
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 20
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 21
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 22
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Helloween - Giants & Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464739544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Giants & Monsters
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Giants On The Run, Savior Of The World, A Little Is A Little Too Much, We Can Be Gods, Into The Sun, This Is Tokyo, Universe (Gravity For Hearts), Hand Of God, Under The Moonlight, Majestic, Out Of Control
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Helloween - Giants & Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка

Имея за плечами 15 золотых и шесть платиновых наград, а также более десяти миллионов проданных пластинок, легенды немецкого пауэр-метала Helloween выпускают свой новый альбом «Giants & Monsters», отмечая 40-летие группы Уверенная в себе и полная энергии, группа представляет, пожалуй, самый разносторонний альбом в своей истории. Благодаря пяти талантливым авторам песен и семи музыкантам мирового класса, творческие ограничения раз и навсегда сняты с «Giants & Monsters». «В конце концов, мы всего лишь семь парней, которые хотят создавать музыку и наслаждаться ни с чем не сравнимой силой, которая возникает, когда мы вместе. Helloween сильнее, чем сумма его отдельных музыкантов». Без каких-либо компромиссов, альбом «Giants & Monsters» был сведён в легендарной студии Wisseloord, где записывались такие легенды метала, как Iron Maiden, Judas Priest и Def Leppard.

Отзывы о товаре Helloween - Giants & Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464739544]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Giants & Monsters
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Giants On The Run, Savior Of The World, A Little Is A Little Too Much, We Can Be Gods, Into The Sun, This Is Tokyo, Universe (Gravity For Hearts), Hand Of God, Under The Moonlight, Majestic, Out Of Control
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Имея за плечами 15 золотых и шесть платиновых наград, а также более десяти миллионов проданных пластинок, легенды немецкого пауэр-метала Helloween выпускают свой новый альбом «Giants & Monsters», отмечая 40-летие группы Уверенная в себе и полная энергии, группа представляет, пожалуй, самый разносторонний альбом в своей истории. Благодаря пяти талантливым авторам песен и семи музыкантам мирового класса, творческие ограничения раз и навсегда сняты с «Giants & Monsters». «В конце концов, мы всего лишь семь парней, которые хотят создавать музыку и наслаждаться ни с чем не сравнимой силой, которая возникает, когда мы вместе. Helloween сильнее, чем сумма его отдельных музыкантов». Без каких-либо компромиссов, альбом «Giants & Monsters» был сведён в легендарной студии Wisseloord, где записывались такие легенды метала, как Iron Maiden, Judas Priest и Def Leppard.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Helloween - Giants & Monsters (coloured) (4262464739544) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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