Описание товара Coldplay - X & Y (5021732630889) виниловая пластинка

Coldplay – X&Y (Reissue) 2LP"X&Y" — третий студийный альбом английской рок-группы Coldplay. Он был выпущен 6 июня 2005 года в Великобритании при продюсировании Дантона Саппла, а днем позже в США на привычных для группы лейблах: Parlophone и Capitol Records. Альбом прежде всего стал известным благодаря своему беспокойному развитию, а также уходом креативного директора и пятого участника Coldplay Фила Харви из группы. Изначально, продюсер Кен Нельсон должен был продюсировать пластинку; однако многие песни, написанные во время его сессий, были отклонены из-за недовольства группы. Обложка альбома представляет собой комбинацию цветов и блоков в виде кода Бодо. Coldplay — знаменитая британская рок-группа. Образовалась в 1998 году в университетском колледже Лондона в составе пианиста-вокалиста Криса Мартина и гитариста Джонни Бакленда. Позднее присоединились сокурсники: басист с акустической гитарой Гай Берриман и гитарист Уилл Чемпион, который позже переключился на ударные. Прежде чем подписать контракт с крупным лейблом Parlaphone, группа Coldplay вошла в топ-100 Великобритании в 1999 году с синглом «Brothers&Sisters» на независимом лейбле Fierce Panda. Начав играть в январе 1996 года, настоящего успеха в мире Coldplay добились в 2000 году, после выхода их второго сингла «Yellow» из альбома "Parachutes", ворвавшегося на вершины всех чартов Великобритании и Соединённых Штатов Америки. Альбомы Coldplay разошлись тиражом более 80 миллионов экземпляров. Coldplay получали премию Грэмми семь раз, за альбомы "Parachutes", "A Rush Of Blood To the Head" и "Viva La Vida Or Death And All His Friends", песни «Clocks» и «Viva la Vida», выступления с «In My Place» и «Viva la Vida». Группа принимала участие в различных социальных проектах, таких как Band Aid 20, Live 8, кампании в поддержку детей, больных раком. Также Coldplay выступили на закрытии параолимпийских игр 2012 в Лондоне. В декабре 2012 года портал Last.fm назвал Coldplay лучшим исполнителем за 10 лет.