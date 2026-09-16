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Huey Lewis & The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Huey Lewis & The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка

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Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 1
Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 2
Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 3
Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 4
Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 5
Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 6
Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 7
Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 8
Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 9
Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Huey Lewis & The News
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 1
  • Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 2
  • Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 3
  • Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 4
  • Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 5
  • Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 6
  • Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 7
  • Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 8
  • Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 9
  • Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Huey Lewis & The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753772645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Huey Lewis & The News
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Some Of My Lies Are True (Sooner Or Later), Now Here's To You, Do You Believe In Love, Workin' For A Livin', Heart And Soul (Single Edit), I Want A New Drug (Single Edit), The Heart Of Rock & Roll (Single Edit), If This Is It, The Power Of Love, Back In Time (Jellybean Single Mix), Stuck With You, Hip To Be Square, Jacob's Ladder (Single Version), Doing It All For My Baby, Perfect World, Small World (Single Version), Couple Days Off (Short Edit), It Hit Me Like A Hammer (Sax Single Remix), (She'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Huey Lewis & The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка

Группа Huey Lewis & the News была основана почти 40 лет назад. В 2017 году американские рокеры представили сборник лучших песен «Collected», охватывающий всю их карьеру. Вас ждут 57 треков на трёх CD. Двойной виниловый лонгплей, отпечатанный на 180-граммовой виниловой пластинке, содержит 26 треков. Музыкальная ретроспектива охватывает период с первых дней группы до их последнего студийного альбома «Soulsville» 2010 года. В сборник вошли такие классические композиции, как «Do You Believe in Love», «Heart and Soul», «I Want a New Drug», «The Heart Of Rock & Roll», «If This Is It», «The Power of Love» из саундтрека к фильму «Назад в будущее», «Stuck With You», «Jacob's Ladder», «Couple Days Off» и многие другие. Кроме того, вас ждут несколько настоящих раритетов, включая песни бывшей группы Хьюи Clover, би-сайды, концертные треки, миксы и расширенные версии. Список композиций для CD- и LP-изданий «Collected» можно найти ниже.

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753772645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Huey Lewis & The News
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Some Of My Lies Are True (Sooner Or Later), Now Here's To You, Do You Believe In Love, Workin' For A Livin', Heart And Soul (Single Edit), I Want A New Drug (Single Edit), The Heart Of Rock & Roll (Single Edit), If This Is It, The Power Of Love, Back In Time (Jellybean Single Mix), Stuck With You, Hip To Be Square, Jacob's Ladder (Single Version), Doing It All For My Baby, Perfect World, Small World (Single Version), Couple Days Off (Short Edit), It Hit Me Like A Hammer (Sax Single Remix), (She'
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Описание
Группа Huey Lewis & the News была основана почти 40 лет назад. В 2017 году американские рокеры представили сборник лучших песен «Collected», охватывающий всю их карьеру. Вас ждут 57 треков на трёх CD. Двойной виниловый лонгплей, отпечатанный на 180-граммовой виниловой пластинке, содержит 26 треков. Музыкальная ретроспектива охватывает период с первых дней группы до их последнего студийного альбома «Soulsville» 2010 года. В сборник вошли такие классические композиции, как «Do You Believe in Love», «Heart and Soul», «I Want a New Drug», «The Heart Of Rock & Roll», «If This Is It», «The Power of Love» из саундтрека к фильму «Назад в будущее», «Stuck With You», «Jacob's Ladder», «Couple Days Off» и многие другие. Кроме того, вас ждут несколько настоящих раритетов, включая песни бывшей группы Хьюи Clover, би-сайды, концертные треки, миксы и расширенные версии. Список композиций для CD- и LP-изданий «Collected» можно найти ниже.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Huey Lewis & The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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