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Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка

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Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 1
Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 2
Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 3
Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 4
Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 5
Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 6
Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 7
Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 8
Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 9
Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 10
Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Big Big Train
Альбом (сингл)
Ingenious Devices
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 1
  • Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 2
  • Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 3
  • Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 4
  • Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 5
  • Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 6
  • Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 7
  • Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 8
  • Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 9
  • Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 10
  • Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
English Electric
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
English Electric
Barcode
[7426822211166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Big Big Train
Альбом (сингл)
Ingenious Devices
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
East Coast Racer, The Book Of Ingenious Devices, Brooklands, Voyager, Atlantic Cable (Live)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка

Новый релиз от четырехкратных победителей премии Progressive Music Awards выйдет на CD, а также на лимитированном двойном LP весом 180 г и лимитированном двойном LP весом 180 г Sky Blue на лейбле English Electric Recordings. Британская группа Big Big Train, основанная в Борнмуте в 1990 году, добилась международной известности в жанре прогрессивного рока, заняв первое место в британских рок-чартах и ??45-е место в британском альбомном чарте 2017 года «Grimspund». Переработанные версии классических хитов Big Big Train «East Coast Racer», «Brookland» и «Voyager», а также новая, ранее не издававшаяся оркестровая композиция «The Book of Ingenious Devices», объединяющая «East Coast Racer» и «Brookland», были записаны с 17 струнными музыкантами в студии Abbey Road. Британские прогрессивные рокеры также представят концертную версию «Atlantic Cable» в исполнении Альберто Бравина во время выступления в Эйлсбери в сентябре 2022 года. Наряду с вокалом покойного Дэвида Лонгдона, составленным из записей оригинального альбома, «East Coast Racer» представляет собой совершенно новую студийную версию состава группы 2019 года. «Brooklands» включает в себя новые записи ударных и баса, а «Voyager» дополнен гитарой и скрипкой. Чтобы придать проекту чёткое ощущение концептуальной преемственности, все треки тематически посвящены тому, как человечество использовало свою изобретательность для расширения своего влияния посредством развития и применения технологий.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
English Electric
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
English Electric
Barcode
[7426822211166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Big Big Train
Альбом (сингл)
Ingenious Devices
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
East Coast Racer, The Book Of Ingenious Devices, Brooklands, Voyager, Atlantic Cable (Live)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Новый релиз от четырехкратных победителей премии Progressive Music Awards выйдет на CD, а также на лимитированном двойном LP весом 180 г и лимитированном двойном LP весом 180 г Sky Blue на лейбле English Electric Recordings. Британская группа Big Big Train, основанная в Борнмуте в 1990 году, добилась международной известности в жанре прогрессивного рока, заняв первое место в британских рок-чартах и ??45-е место в британском альбомном чарте 2017 года «Grimspund». Переработанные версии классических хитов Big Big Train «East Coast Racer», «Brookland» и «Voyager», а также новая, ранее не издававшаяся оркестровая композиция «The Book of Ingenious Devices», объединяющая «East Coast Racer» и «Brookland», были записаны с 17 струнными музыкантами в студии Abbey Road. Британские прогрессивные рокеры также представят концертную версию «Atlantic Cable» в исполнении Альберто Бравина во время выступления в Эйлсбери в сентябре 2022 года. Наряду с вокалом покойного Дэвида Лонгдона, составленным из записей оригинального альбома, «East Coast Racer» представляет собой совершенно новую студийную версию состава группы 2019 года. «Brooklands» включает в себя новые записи ударных и баса, а «Voyager» дополнен гитарой и скрипкой. Чтобы придать проекту чёткое ощущение концептуальной преемственности, все треки тематически посвящены тому, как человечество использовало свою изобретательность для расширения своего влияния посредством развития и применения технологий.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6510 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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