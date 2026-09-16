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Сергей Мазаев Queent - Чайковский "Щелкунчик" (4680068805098) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сергей Мазаев Queent - Чайковский "Щелкунчик" (4680068805098) виниловая пластинка

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Сергей Мазаев Queent - Чайковский &quot;Щелкунчик&quot; (4680068805098) виниловая пластинка - фото 1
Сергей Мазаев Queent - Чайковский &quot;Щелкунчик&quot; (4680068805098) виниловая пластинка - фото 2
Сергей Мазаев Queent - Чайковский &quot;Щелкунчик&quot; (4680068805098) виниловая пластинка - фото 3
Сергей Мазаев Queent - Чайковский &quot;Щелкунчик&quot; (4680068805098) виниловая пластинка - фото 4
Сергей Мазаев Queent - Чайковский &quot;Щелкунчик&quot; (4680068805098) виниловая пластинка - фото 5
Сергей Мазаев Queent - Чайковский &quot;Щелкунчик&quot; (4680068805098) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Мазаев Queent
Альбом (сингл)
Щелкунчик
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сергей Мазаев Queent - Чайковский &quot;Щелкунчик&quot; (4680068805098) виниловая пластинка - фото 1
  • Сергей Мазаев Queent - Чайковский &quot;Щелкунчик&quot; (4680068805098) виниловая пластинка - фото 2
  • Сергей Мазаев Queent - Чайковский &quot;Щелкунчик&quot; (4680068805098) виниловая пластинка - фото 3
  • Сергей Мазаев Queent - Чайковский &quot;Щелкунчик&quot; (4680068805098) виниловая пластинка - фото 4
  • Сергей Мазаев Queent - Чайковский &quot;Щелкунчик&quot; (4680068805098) виниловая пластинка - фото 5
  • Сергей Мазаев Queent - Чайковский &quot;Щелкунчик&quot; (4680068805098) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717024
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сергей Мазаев Queent - Чайковский "Щелкунчик" (4680068805098) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Мазаев Queent
Альбом (сингл)
Щелкунчик
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Увертюра, Марш, Танец Феи драже, Трепак. Русский танец, Кофе. Арабский танец, Шоколад. Испанский танец, Чай. Китайский танец, Танец пастушков, Вальс цветов.
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сергей Мазаев Queent - Чайковский "Щелкунчик" (4680068805098) виниловая пластинка

Сюита Из Балета Щелкунчик" - переиздание симфонического произведение Петра Ильича Чайковского в исполнении квинтета Сергея Мазаева, вышедшего в 2021 году. Лимитированное издание представлено на зеленом виниле. Queentet Сергея Мазаева (другие названия О.С.М., Оркестр Сергея Мазаева) - вокально-инструментальный квинтет, созданный музыкантом и певцом, лидером группы Моральный Кодекс Сергеем Мазаевым. Ансамбль исполняет классическую музыку русских композиторов, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, популярную инструментальную и джазовую музыку.

Отзывы о товаре Сергей Мазаев Queent - Чайковский "Щелкунчик" (4680068805098) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805098]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сергей Мазаев Queent
Альбом (сингл)
Щелкунчик
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Увертюра, Марш, Танец Феи драже, Трепак. Русский танец, Кофе. Арабский танец, Шоколад. Испанский танец, Чай. Китайский танец, Танец пастушков, Вальс цветов.
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Сюита Из Балета Щелкунчик" - переиздание симфонического произведение Петра Ильича Чайковского в исполнении квинтета Сергея Мазаева, вышедшего в 2021 году. Лимитированное издание представлено на зеленом виниле. Queentet Сергея Мазаева (другие названия О.С.М., Оркестр Сергея Мазаева) - вокально-инструментальный квинтет, созданный музыкантом и певцом, лидером группы Моральный Кодекс Сергеем Мазаевым. Ансамбль исполняет классическую музыку русских композиторов, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, популярную инструментальную и джазовую музыку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сергей Мазаев Queent - Чайковский "Щелкунчик" (4680068805098) виниловая пластинка - по цене 3100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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