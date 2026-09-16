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Владимир Высоцкий - Спасибо, Что Живой (4640004134705) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Владимир Высоцкий - Спасибо, Что Живой (4640004134705) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - Спасибо, Что Живой (4640004134705) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - Спасибо, Что Живой (4640004134705) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Высоцкий - Спасибо, Что Живой (4640004134705) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Спасибо, Что Живой
Жанр
Саундтреки к фильмам, Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - Спасибо, Что Живой (4640004134705) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - Спасибо, Что Живой (4640004134705) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Высоцкий - Спасибо, Что Живой (4640004134705) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Владимир Высоцкий - Спасибо, Что Живой (4640004134705) виниловая пластинка
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Спасибо, Что Живой
Жанр
Саундтреки к фильмам, Авторская песня
Трек-лист
Райские Яблоки, Конец Охоты На Волков, Певец У Микрофона, Баллада О Детсве, Вот Твой Билет, Вот Твой Вагон, Ах, Милый Ваня, Я Гуляю По Парижу, Охота На Волков, Прошла Пора, Охота На Кабанов, Песня Микрофона, Две Судьбы, Как По Волге-Матушке, Скажи Еще Спасибо, Что Живой.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - Спасибо, Что Живой (4640004134705) виниловая пластинка

Саундтрек к фильму "Высоцкий, Спасибо что живой", выпущенный в 2012 году.



Теги товара: Эстрада

Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - Спасибо, Что Живой (4640004134705) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Спасибо, Что Живой
Жанр
Саундтреки к фильмам, Авторская песня
Трек-лист
Райские Яблоки, Конец Охоты На Волков, Певец У Микрофона, Баллада О Детсве, Вот Твой Билет, Вот Твой Вагон, Ах, Милый Ваня, Я Гуляю По Парижу, Охота На Волков, Прошла Пора, Охота На Кабанов, Песня Микрофона, Две Судьбы, Как По Волге-Матушке, Скажи Еще Спасибо, Что Живой.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание
Саундтрек к фильму "Высоцкий, Спасибо что живой", выпущенный в 2012 году.


Теги товара: Эстрада
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Владимир Высоцкий - Спасибо, Что Живой (4640004134705) виниловая пластинка - по цене 3100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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