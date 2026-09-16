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Sophie Ellis-Bextor - Perimenopop (coloured) (0602475329442) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sophie Ellis-Bextor - Perimenopop (coloured) (0602475329442) виниловая пластинка

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Sophie Ellis-Bextor - Perimenopop (coloured) (0602475329442) виниловая пластинка - фото 1
Sophie Ellis-Bextor - Perimenopop (coloured) (0602475329442) виниловая пластинка - фото 2
Sophie Ellis-Bextor - Perimenopop (coloured) (0602475329442) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie-Ellis Bextor
Альбом (сингл)
Perimenopop
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, специальное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sophie Ellis-Bextor - Perimenopop (coloured) (0602475329442) виниловая пластинка - фото 1
  • Sophie Ellis-Bextor - Perimenopop (coloured) (0602475329442) виниловая пластинка - фото 2
  • Sophie Ellis-Bextor - Perimenopop (coloured) (0602475329442) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716992
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sophie Ellis-Bextor - Perimenopop (coloured) (0602475329442) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602475329442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie-Ellis Bextor
Альбом (сингл)
Perimenopop
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Relentless Love, Vertigo, Taste, Stay On Me, Dolce Vita, Time, Glamorous, Freedom Of The Night, Layers, Diamond In The Dark, Heart Sing, Don't Know What You've Got 'til Its Gone
Версия издания
цветной винил, специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Sophie Ellis-Bextor - Perimenopop (coloured) (0602475329442) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом Софи Эллис-Бекстор, с нетерпением ожидаемый фанатами, под названием «Perimenopop» — это игривое празднование того, где Софи находится в своей жизни, осознавая, кто она есть, и принимая радость и уверенность, которые это приносит. В альбом вошли ранее выпущенные треки «Freedom of the Night», «Relentless Love» и «Vertigo». Это запись, которую Софи должна была создать спустя 7 студийных альбомов за свою 25-летнюю карьеру, уверенно возвращая её к её знаковому звучанию в стиле танцевальной поп-музыки.

Отзывы о товаре Sophie Ellis-Bextor - Perimenopop (coloured) (0602475329442) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602475329442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie-Ellis Bextor
Альбом (сингл)
Perimenopop
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Relentless Love, Vertigo, Taste, Stay On Me, Dolce Vita, Time, Glamorous, Freedom Of The Night, Layers, Diamond In The Dark, Heart Sing, Don't Know What You've Got 'til Its Gone
Развернуть
Версия издания
цветной винил, специальное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Восьмой студийный альбом Софи Эллис-Бекстор, с нетерпением ожидаемый фанатами, под названием «Perimenopop» — это игривое празднование того, где Софи находится в своей жизни, осознавая, кто она есть, и принимая радость и уверенность, которые это приносит. В альбом вошли ранее выпущенные треки «Freedom of the Night», «Relentless Love» и «Vertigo». Это запись, которую Софи должна была создать спустя 7 студийных альбомов за свою 25-летнюю карьеру, уверенно возвращая её к её знаковому звучанию в стиле танцевальной поп-музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sophie Ellis-Bextor - Perimenopop (coloured) (0602475329442) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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