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David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка

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David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка - фото 1
David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка - фото 2
David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка - фото 3
David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка - фото 4
David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Murray
Альбом (сингл)
Birdly Serenade
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка - фото 1
  • David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка - фото 2
  • David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка - фото 3
  • David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка - фото 4
  • David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716337
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602475915928]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Murray
Альбом (сингл)
Birdly Serenade
Жанр
Jazz
Трек-лист
Birdly Serenade (feat. Ekep Nkwelle), Bald Ego, Song Of The World (for Mixashawn Rozie) (feat. Ekep Nkwelle), Black Bird’s Gonna Lite Up The Night, Nonna’s Last Flight, Capistrano Swallow, Seite D: Bird’s The Word, Oiseau du paradis (feat. Francesca Cinelli)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Birdly Serenade (feat. Ekep Nkwelle), Bald Ego, Song Of The World (for Mixashawn Rozie) (feat. Ekep Nkwelle), Black Bird’s Gonna Lite Up The Night, Nonna’s Last Flight, Capistrano Swallow, Seite D: Bird’s The Word, Oiseau du paradis (feat. Francesca Cinelli)

Отзывы о товаре David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602475915928]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Murray
Альбом (сингл)
Birdly Serenade
Жанр
Jazz
Трек-лист
Birdly Serenade (feat. Ekep Nkwelle), Bald Ego, Song Of The World (for Mixashawn Rozie) (feat. Ekep Nkwelle), Black Bird’s Gonna Lite Up The Night, Nonna’s Last Flight, Capistrano Swallow, Seite D: Bird’s The Word, Oiseau du paradis (feat. Francesca Cinelli)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Birdly Serenade (feat. Ekep Nkwelle), Bald Ego, Song Of The World (for Mixashawn Rozie) (feat. Ekep Nkwelle), Black Bird’s Gonna Lite Up The Night, Nonna’s Last Flight, Capistrano Swallow, Seite D: Bird’s The Word, Oiseau du paradis (feat. Francesca Cinelli)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Murray - Birdly Serenade (0602475915928) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6510 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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