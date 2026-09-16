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Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка

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Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 1
Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 2
Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 3
Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 4
Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 5
Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 6
Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mike Martt
Альбом (сингл)
Tomorrow Shines Bright
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 3
  • Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 4
  • Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 5
  • Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 6
  • Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716161
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574946211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mike Martt
Альбом (сингл)
Tomorrow Shines Bright
Жанр
Кантри
Трек-лист
Fading Out Of Sight, Shoes, You Don't Even Notice Me, That's All Mine, Across The Pond, Daises In The Sunshine, Tomorrow Shines Bright, Walking Without You, Drawing Me In, Wash, Friend Of Mine That Trips
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка

«Tomorrow Shines Bright» — альбом Майка Мартта, выпущенный в 2003 году лейблом Superscope Records. В 2024 году альбом вышел на виниле в формате 11-трекового релиза от лейбла ORG Music.

Отзывы о товаре Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574946211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mike Martt
Альбом (сингл)
Tomorrow Shines Bright
Жанр
Кантри
Трек-лист
Fading Out Of Sight, Shoes, You Don't Even Notice Me, That's All Mine, Across The Pond, Daises In The Sunshine, Tomorrow Shines Bright, Walking Without You, Drawing Me In, Wash, Friend Of Mine That Trips
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Tomorrow Shines Bright» — альбом Майка Мартта, выпущенный в 2003 году лейблом Superscope Records. В 2024 году альбом вышел на виниле в формате 11-трекового релиза от лейбла ORG Music.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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