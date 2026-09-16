Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mike Martt
Альбом (сингл)
Tomorrow Shines Bright
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 716161
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4 860 руб.
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574946211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mike Martt
Альбом (сингл)
Tomorrow Shines Bright
Жанр
Кантри
Трек-лист
Fading Out Of Sight, Shoes, You Don't Even Notice Me, That's All Mine, Across The Pond, Daises In The Sunshine, Tomorrow Shines Bright, Walking Without You, Drawing Me In, Wash, Friend Of Mine That Trips
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка
«Tomorrow Shines Bright» — альбом Майка Мартта, выпущенный в 2003 году лейблом Superscope Records. В 2024 году альбом вышел на виниле в формате 11-трекового релиза от лейбла ORG Music.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574946211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mike Martt
Альбом (сингл)
Tomorrow Shines Bright
Жанр
Кантри
Трек-лист
Fading Out Of Sight, Shoes, You Don't Even Notice Me, That's All Mine, Across The Pond, Daises In The Sunshine, Tomorrow Shines Bright, Walking Without You, Drawing Me In, Wash, Friend Of Mine That Trips
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Tomorrow Shines Bright» — альбом Майка Мартта, выпущенный в 2003 году лейблом Superscope Records. В 2024 году альбом вышел на виниле в формате 11-трекового релиза от лейбла ORG Music.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Mike Martt - Tomorrow Shines Bright (0711574946211) виниловая пластинка