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Bertrand Burgalat - The Sssound Of Mmmusic (3770004998456) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bertrand Burgalat - The Sssound Of Mmmusic (3770004998456) виниловая пластинка

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Bertrand Burgalat - The Sssound Of Mmmusic (3770004998456) виниловая пластинка - фото 1
Bertrand Burgalat - The Sssound Of Mmmusic (3770004998456) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bertrand Burgalat
Альбом (сингл)
The Sssound Of Mmmusic
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bertrand Burgalat - The Sssound Of Mmmusic (3770004998456) виниловая пластинка - фото 1
  • Bertrand Burgalat - The Sssound Of Mmmusic (3770004998456) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716109
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bertrand Burgalat - The Sssound Of Mmmusic (3770004998456) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tricatel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tricatel
Barcode
[3770004998456]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bertrand Burgalat
Альбом (сингл)
The Sssound Of Mmmusic
Жанр
Шансон
Трек-лист
Pas Perdus, TSOM, Aux Cyclades ?lectronique, Ma Rencontre, ?le De B?ton, Attention Amiante, Chaque Jour, 14H, Nonza, Ok Skorpios, Gris M?tal, Des Yeux Roses, L'observatoire, Le Pays Imaginaire, Coeur Inapais?, Serpentine, Les Amplis De Mayence, (Come Potrei) Scordare, Vision Of Love, Biscarosse, Kim, Haute Volupt?
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bertrand Burgalat - The Sssound Of Mmmusic (3770004998456) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pas Perdus, TSOM, Aux Cyclades ?lectronique, Ma Rencontre, ?le De B?ton, Attention Amiante, Chaque Jour, 14H, Nonza, Ok Skorpios, Gris M?tal, Des Yeux Roses, L'observatoire, Le Pays Imaginaire, Coeur Inapais?, Serpentine, Les Amplis De Mayence, (Come Potrei) Scordare, Vision Of Love, Biscarosse, Kim, Haute Volupt?



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Bertrand Burgalat - The Sssound Of Mmmusic (3770004998456) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Tricatel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tricatel
Barcode
[3770004998456]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bertrand Burgalat
Альбом (сингл)
The Sssound Of Mmmusic
Жанр
Шансон
Трек-лист
Pas Perdus, TSOM, Aux Cyclades ?lectronique, Ma Rencontre, ?le De B?ton, Attention Amiante, Chaque Jour, 14H, Nonza, Ok Skorpios, Gris M?tal, Des Yeux Roses, L'observatoire, Le Pays Imaginaire, Coeur Inapais?, Serpentine, Les Amplis De Mayence, (Come Potrei) Scordare, Vision Of Love, Biscarosse, Kim, Haute Volupt?
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pas Perdus, TSOM, Aux Cyclades ?lectronique, Ma Rencontre, ?le De B?ton, Attention Amiante, Chaque Jour, 14H, Nonza, Ok Skorpios, Gris M?tal, Des Yeux Roses, L'observatoire, Le Pays Imaginaire, Coeur Inapais?, Serpentine, Les Amplis De Mayence, (Come Potrei) Scordare, Vision Of Love, Biscarosse, Kim, Haute Volupt?


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bertrand Burgalat - The Sssound Of Mmmusic (3770004998456) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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