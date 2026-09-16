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The Ting Tings - Home (coloured) (5061030861585) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Ting Tings - Home (coloured) (5061030861585) виниловая пластинка

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The Ting Tings - Home (coloured) (5061030861585) виниловая пластинка - фото 1
The Ting Tings - Home (coloured) (5061030861585) виниловая пластинка - фото 2
The Ting Tings - Home (coloured) (5061030861585) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Ting Tings
Альбом (сингл)
HOME
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Ting Tings - Home (coloured) (5061030861585) виниловая пластинка - фото 1
  • The Ting Tings - Home (coloured) (5061030861585) виниловая пластинка - фото 2
  • The Ting Tings - Home (coloured) (5061030861585) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716106
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Ting Tings - Home (coloured) (5061030861585) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Townsend
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Townsend
Barcode
[5061030861585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Ting Tings
Альбом (сингл)
HOME
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Good People Do Bad Things, Dreaming, Home, Goodbye Song, Winning, In My Hand, Danced on the Wire, Song for Meadow, Mind Thunder, Down
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Ting Tings - Home (coloured) (5061030861585) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good People Do Bad Things, Dreaming, Home, Goodbye Song, Winning, In My Hand, Danced on the Wire, Song for Meadow, Mind Thunder, Down

Отзывы о товаре The Ting Tings - Home (coloured) (5061030861585) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Townsend
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Townsend
Barcode
[5061030861585]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Ting Tings
Альбом (сингл)
HOME
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Good People Do Bad Things, Dreaming, Home, Goodbye Song, Winning, In My Hand, Danced on the Wire, Song for Meadow, Mind Thunder, Down
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good People Do Bad Things, Dreaming, Home, Goodbye Song, Winning, In My Hand, Danced on the Wire, Song for Meadow, Mind Thunder, Down
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Ting Tings - Home (coloured) (5061030861585) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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