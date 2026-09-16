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Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка

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Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 1
Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 2
Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 3
Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 4
Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 5
Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 6
Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 7
Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Billy Parker
Альбом (сингл)
Freedom Of Speech
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 4
  • Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 5
  • Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 6
  • Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 7
  • Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Billy Parker
Альбом (сингл)
Freedom Of Speech
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dance Of The Little Children, Gemini's Lullabye, Home, Get With It, Freedom Of Speech
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dance Of The Little Children, Gemini's Lullabye, Home, Get With It, Freedom Of Speech



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Billy Parker
Альбом (сингл)
Freedom Of Speech
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dance Of The Little Children, Gemini's Lullabye, Home, Get With It, Freedom Of Speech
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dance Of The Little Children, Gemini's Lullabye, Home, Get With It, Freedom Of Speech


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Parker - Freedom Of Speech (Analogue) (5060149622636) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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