Rickey Kelly - Limited Stops Only (Analogue) (5060149623213) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rickey Kelly - Limited Stops Only (Analogue) (5060149623213) виниловая пластинка
Рикки Келли (вибрация); Дэвид Э. Тиллман (p); Дадиси Комолафе (fl); Джеймс Лири III (b); Шерман Фергюсон (dr). Рикки Келли родился в Сан-Франциско, а в 1982 году переехал в Лос-Анджелес. Я впервые услышал Рикки на местной джазовой станции и просто не смог устоять перед этим призрачным звучанием вибрафонов. Он работал в компании Hughes Aircraft, и у него не было времени выступать по вечерам. Он должен был заботиться о своей семье, в которой было около шести детей. Я начал заказывать билеты для его группы вскоре после того, как познакомился с ним. У такого талантливого художника не должно быть поденной работы, подумал я. Вскоре Рикки уволился из компании Hughes Aircraft и начал выступать на полную ставку. Рикки долгое время оставался в своей квартире, просто тренируясь. Он часто говорил мне, что ему нужна изоляция, чтобы сохранить чистоту своей музыки. Находясь в Лос-Анджелесе, Рикки работал со многими великими джаз- и R'n'B-группами. Такие музыканты, как альтист Бобби Уотсон, легендарный барабанщик Билли Хиггинс, группа The Jazz Crusaders, пианист Ахмад Джамал и один из самых популярных артистов своего поколения Марвин Гэй, часто нанимали Рикки для выступлений со своими группами. Какими бы замечательными ни были эти артисты, добавление Рикки Келли на вибрафоне, казалось, сделало их музыку еще лучше. Из-за своей изолированности музыка Рикки приобрела уникальность и чистоту звучания, которая выходит за рамки стиля. Один из рецензентов описал его как "детское качество, глубокая невинность". Расслабьтесь и внимательно слушайте. У этой музыки есть цель.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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