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Rickey Kelly - Limited Stops Only (Analogue) (5060149623213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rickey Kelly - Limited Stops Only (Analogue) (5060149623213) виниловая пластинка

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Rickey Kelly - Limited Stops Only (Analogue) (5060149623213) виниловая пластинка - фото 1
Rickey Kelly - Limited Stops Only (Analogue) (5060149623213) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rickey Kelly
Альбом (сингл)
Limited Stops Only
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rickey Kelly - Limited Stops Only (Analogue) (5060149623213) виниловая пластинка - фото 1
  • Rickey Kelly - Limited Stops Only (Analogue) (5060149623213) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716018
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rickey Kelly - Limited Stops Only (Analogue) (5060149623213) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rickey Kelly
Альбом (сингл)
Limited Stops Only
Жанр
Jazz
Трек-лист
Distant Vibes, Flying Colors, Yesterdays, Same Shame, DoDance, Lush Life
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rickey Kelly - Limited Stops Only (Analogue) (5060149623213) виниловая пластинка

Рикки Келли (вибрация); Дэвид Э. Тиллман (p); Дадиси Комолафе (fl); Джеймс Лири III (b); Шерман Фергюсон (dr). Рикки Келли родился в Сан-Франциско, а в 1982 году переехал в Лос-Анджелес. Я впервые услышал Рикки на местной джазовой станции и просто не смог устоять перед этим призрачным звучанием вибрафонов. Он работал в компании Hughes Aircraft, и у него не было времени выступать по вечерам. Он должен был заботиться о своей семье, в которой было около шести детей. Я начал заказывать билеты для его группы вскоре после того, как познакомился с ним. У такого талантливого художника не должно быть поденной работы, подумал я. Вскоре Рикки уволился из компании Hughes Aircraft и начал выступать на полную ставку. Рикки долгое время оставался в своей квартире, просто тренируясь. Он часто говорил мне, что ему нужна изоляция, чтобы сохранить чистоту своей музыки. Находясь в Лос-Анджелесе, Рикки работал со многими великими джаз- и R'n'B-группами. Такие музыканты, как альтист Бобби Уотсон, легендарный барабанщик Билли Хиггинс, группа The Jazz Crusaders, пианист Ахмад Джамал и один из самых популярных артистов своего поколения Марвин Гэй, часто нанимали Рикки для выступлений со своими группами. Какими бы замечательными ни были эти артисты, добавление Рикки Келли на вибрафоне, казалось, сделало их музыку еще лучше. Из-за своей изолированности музыка Рикки приобрела уникальность и чистоту звучания, которая выходит за рамки стиля. Один из рецензентов описал его как "детское качество, глубокая невинность". Расслабьтесь и внимательно слушайте. У этой музыки есть цель.

Отзывы о товаре Rickey Kelly - Limited Stops Only (Analogue) (5060149623213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rickey Kelly
Альбом (сингл)
Limited Stops Only
Жанр
Jazz
Трек-лист
Distant Vibes, Flying Colors, Yesterdays, Same Shame, DoDance, Lush Life
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Рикки Келли (вибрация); Дэвид Э. Тиллман (p); Дадиси Комолафе (fl); Джеймс Лири III (b); Шерман Фергюсон (dr). Рикки Келли родился в Сан-Франциско, а в 1982 году переехал в Лос-Анджелес. Я впервые услышал Рикки на местной джазовой станции и просто не смог устоять перед этим призрачным звучанием вибрафонов. Он работал в компании Hughes Aircraft, и у него не было времени выступать по вечерам. Он должен был заботиться о своей семье, в которой было около шести детей. Я начал заказывать билеты для его группы вскоре после того, как познакомился с ним. У такого талантливого художника не должно быть поденной работы, подумал я. Вскоре Рикки уволился из компании Hughes Aircraft и начал выступать на полную ставку. Рикки долгое время оставался в своей квартире, просто тренируясь. Он часто говорил мне, что ему нужна изоляция, чтобы сохранить чистоту своей музыки. Находясь в Лос-Анджелесе, Рикки работал со многими великими джаз- и R'n'B-группами. Такие музыканты, как альтист Бобби Уотсон, легендарный барабанщик Билли Хиггинс, группа The Jazz Crusaders, пианист Ахмад Джамал и один из самых популярных артистов своего поколения Марвин Гэй, часто нанимали Рикки для выступлений со своими группами. Какими бы замечательными ни были эти артисты, добавление Рикки Келли на вибрафоне, казалось, сделало их музыку еще лучше. Из-за своей изолированности музыка Рикки приобрела уникальность и чистоту звучания, которая выходит за рамки стиля. Один из рецензентов описал его как "детское качество, глубокая невинность". Расслабьтесь и внимательно слушайте. У этой музыки есть цель.
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Отзывы


Rickey Kelly - Limited Stops Only (Analogue) (5060149623213) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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