Top.Mail.Ru
Ruth Brown - Miss Rhythm (Analogue) (5060149622759) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ruth Brown - Miss Rhythm (Analogue) (5060149622759) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ruth Brown - Miss Rhythm (Analogue) (5060149622759) виниловая пластинка - фото 1
Ruth Brown - Miss Rhythm (Analogue) (5060149622759) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ruth Brown
Альбом (сингл)
Miss Rhythm
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ruth Brown - Miss Rhythm (Analogue) (5060149622759) виниловая пластинка - фото 1
  • Ruth Brown - Miss Rhythm (Analogue) (5060149622759) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716014
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ruth Brown - Miss Rhythm (Analogue) (5060149622759) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ruth Brown
Альбом (сингл)
Miss Rhythm
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
This Little Girl's Gone Rockin', Just Too Much, I Hope We Meet (On the Road Some Day), Why Me, Somebody Touched Me, When I Get You Baby, Jack O' Diamonds, I Can't Hear A Word You Say, One More Time, Book Of Lies, I Can See Everybody' Baby, Show Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ruth Brown - Miss Rhythm (Analogue) (5060149622759) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: This Little Girl's Gone Rockin', Just Too Much, I Hope We Meet (On the Road Some Day), Why Me, Somebody Touched Me, When I Get You Baby, Jack O' Diamonds, I Can't Hear A Word You Say, One More Time, Book Of Lies, I Can See Everybody' Baby, Show Me

Отзывы о товаре Ruth Brown - Miss Rhythm (Analogue) (5060149622759) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ruth Brown
Альбом (сингл)
Miss Rhythm
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
This Little Girl's Gone Rockin', Just Too Much, I Hope We Meet (On the Road Some Day), Why Me, Somebody Touched Me, When I Get You Baby, Jack O' Diamonds, I Can't Hear A Word You Say, One More Time, Book Of Lies, I Can See Everybody' Baby, Show Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: This Little Girl's Gone Rockin', Just Too Much, I Hope We Meet (On the Road Some Day), Why Me, Somebody Touched Me, When I Get You Baby, Jack O' Diamonds, I Can't Hear A Word You Say, One More Time, Book Of Lies, I Can See Everybody' Baby, Show Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ruth Brown - Miss Rhythm (Analogue) (5060149622759) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...