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Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка

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Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка - фото 1
Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка - фото 2
Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка - фото 3
Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка - фото 4
Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка - фото 5
Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joseph Bonner
Альбом (сингл)
Impressions Of Copenhagen
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка - фото 1
  • Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка - фото 2
  • Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка - фото 3
  • Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка - фото 4
  • Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка - фото 5
  • Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joseph Bonner
Альбом (сингл)
Impressions Of Copenhagen
Жанр
Jazz
Трек-лист
Impressions Of Copenhagen/R.V., The Northstar, I’ll Say No This Time, Quiet Dawn, Why Am I Here?, Lush Life (bonus track)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Impressions Of Copenhagen/R.V., The Northstar, I’ll Say No This Time, Quiet Dawn, Why Am I Here?, Lush Life (bonus track)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Joseph Bonner
Альбом (сингл)
Impressions Of Copenhagen
Жанр
Jazz
Трек-лист
Impressions Of Copenhagen/R.V., The Northstar, I’ll Say No This Time, Quiet Dawn, Why Am I Here?, Lush Life (bonus track)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Impressions Of Copenhagen/R.V., The Northstar, I’ll Say No This Time, Quiet Dawn, Why Am I Here?, Lush Life (bonus track)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joseph Bonner - Impressions Of Copenhagen (Analogue) (5060149623169) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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