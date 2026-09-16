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Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка

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Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 1
Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 2
Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 3
Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 4
Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 5
Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 6
Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 7
Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandee Younger
Альбом (сингл)
Gadabout Season
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 1
  • Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 2
  • Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 3
  • Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 4
  • Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 5
  • Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 6
  • Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 7
  • Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715763
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602478075117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandee Younger
Альбом (сингл)
Gadabout Season
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reckoning, End Means (feat. Shabaka), Gadabout Season, Breaking Point, Reflection Eternal, New Pinnacle, Surrender (feat. Courtney Bryan) BBL 4:55, Unswept Corners, Discernment (feat. Josh Johnson)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка

Gadabout — беззаботная искательница удовольствий, которая всегда в движении, ищет веселья вне зависимости от обстоятельств. Её третий альбом на лейбле Impulse!, Gadabout Season — самый личный и исследовательский альбом Брэнди Янгер на сегодняшний день — это глубокое, творческое собрание, в котором она сама участвовала в написании практически каждой композиции. «Этот альбом отражает путешествие — поиск смысла и красоты среди самых сложных моментов жизни, в конечном итоге приводящий к более глубокому самопознанию», — говорит Янгер. Записанный на арфе Элис Колтрейн, альбом Gadabout Season включает в себя совместные работы с Shabaka, Кортни Брайаном, NIIA и Джошем Джонсоном.

Отзывы о товаре Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602478075117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brandee Younger
Альбом (сингл)
Gadabout Season
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reckoning, End Means (feat. Shabaka), Gadabout Season, Breaking Point, Reflection Eternal, New Pinnacle, Surrender (feat. Courtney Bryan) BBL 4:55, Unswept Corners, Discernment (feat. Josh Johnson)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Gadabout — беззаботная искательница удовольствий, которая всегда в движении, ищет веселья вне зависимости от обстоятельств. Её третий альбом на лейбле Impulse!, Gadabout Season — самый личный и исследовательский альбом Брэнди Янгер на сегодняшний день — это глубокое, творческое собрание, в котором она сама участвовала в написании практически каждой композиции. «Этот альбом отражает путешествие — поиск смысла и красоты среди самых сложных моментов жизни, в конечном итоге приводящий к более глубокому самопознанию», — говорит Янгер. Записанный на арфе Элис Колтрейн, альбом Gadabout Season включает в себя совместные работы с Shabaka, Кортни Брайаном, NIIA и Джошем Джонсоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brandee Younger - Gadabout Season (0602478075117) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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