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Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка

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Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 1
Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 2
Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 3
Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 4
Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 5
Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 6
Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 7
Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 8
Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 9
Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 10
Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 11
Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 12
Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
ANOUAR BRAHEM
Альбом (сингл)
After The Last Sky
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 1
  • Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 2
  • Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 3
  • Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 4
  • Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 5
  • Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 6
  • Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 7
  • Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 8
  • Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 9
  • Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 10
  • Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 11
  • Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 12
  • Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715713
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475344254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
ANOUAR BRAHEM
Альбом (сингл)
After The Last Sky
Жанр
Jazz
Трек-лист
Remembering Hind, After The Last Sky, Endless Wandering, The Eternal Olive Tree, Awake, In The Shade Of Your Eyes, Dancing Under The Meteorites, The Sweet Oranges Of Jaffa, Never Forget, Edward Said's Reverie, Vague
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка

Спустя восемь лет после «Голубых макамов» Ануар Брахем возвращается с масштабным проектом, названным в честь строки поэта Махмуда Дарвиша: «Куда полетят птицы после последнего неба?» – «After the Last Sky». Эти захватывающие композиции для уда, виолончели, фортепиано и баса тонко исследуют этот метафизический вопрос и его далеко идущие последствия в наше неспокойное время. Опираясь на традиционные формы арабской музыки, Брахем последовательно взаимодействует с музыкальными течениями со всего мира, черпая вдохновение из источников самых разных культур. Басист Дэйв Холланд и пианист Джанго Бейтс вновь вошли в состав международного квартета тунисского мастера игры на уде, к которому теперь присоединилась виолончелистка Аня Лехнер. Музыкальное взаимопонимание Брахема с Холландом, впервые запечатлённое на альбоме Thimar 1998 года, стало легендарным. «Игра Дэйва окрыляет меня», — сказал Ануар, и это наблюдение неоднократно подтверждается на альбоме. Фортепиано Джанго Бейтса, ключевая аккомпанирующая сила на протяжении всего альбома, вносит свой вклад в закрученные соло. На этом альбоме Ануар впервые включил виолончель в состав группы. Аня Лехнер, исполняющая ведущую вокальную партию на этой записи, давно знакома с композициями Брахема, в том числе и с тем, что включала их в свой концертный репертуар. Её виолончель здесь — первое и последнее слово. Альбом «After the Last Sky» был записан в мае 2024 года в зале Auditorio Stelio Molo RSI в Лугано, а продюсером выступил Манфред Айхер. Альбом выйдет к европейскому турне квартета, включающему концерты во Франции, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Бельгии.

Отзывы о товаре Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602475344254]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
ANOUAR BRAHEM
Альбом (сингл)
After The Last Sky
Жанр
Jazz
Трек-лист
Remembering Hind, After The Last Sky, Endless Wandering, The Eternal Olive Tree, Awake, In The Shade Of Your Eyes, Dancing Under The Meteorites, The Sweet Oranges Of Jaffa, Never Forget, Edward Said's Reverie, Vague
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Спустя восемь лет после «Голубых макамов» Ануар Брахем возвращается с масштабным проектом, названным в честь строки поэта Махмуда Дарвиша: «Куда полетят птицы после последнего неба?» – «After the Last Sky». Эти захватывающие композиции для уда, виолончели, фортепиано и баса тонко исследуют этот метафизический вопрос и его далеко идущие последствия в наше неспокойное время. Опираясь на традиционные формы арабской музыки, Брахем последовательно взаимодействует с музыкальными течениями со всего мира, черпая вдохновение из источников самых разных культур. Басист Дэйв Холланд и пианист Джанго Бейтс вновь вошли в состав международного квартета тунисского мастера игры на уде, к которому теперь присоединилась виолончелистка Аня Лехнер. Музыкальное взаимопонимание Брахема с Холландом, впервые запечатлённое на альбоме Thimar 1998 года, стало легендарным. «Игра Дэйва окрыляет меня», — сказал Ануар, и это наблюдение неоднократно подтверждается на альбоме. Фортепиано Джанго Бейтса, ключевая аккомпанирующая сила на протяжении всего альбома, вносит свой вклад в закрученные соло. На этом альбоме Ануар впервые включил виолончель в состав группы. Аня Лехнер, исполняющая ведущую вокальную партию на этой записи, давно знакома с композициями Брахема, в том числе и с тем, что включала их в свой концертный репертуар. Её виолончель здесь — первое и последнее слово. Альбом «After the Last Sky» был записан в мае 2024 года в зале Auditorio Stelio Molo RSI в Лугано, а продюсером выступил Манфред Айхер. Альбом выйдет к европейскому турне квартета, включающему концерты во Франции, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Бельгии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anouar Brahem - After The Last Sky (0602475344254) виниловая пластинка - по цене 5450 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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