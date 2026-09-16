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The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка

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The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 1
The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 2
The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 3
The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 4
The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 5
The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 6
The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 7
The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 8
The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 9
The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 10
The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 11
The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 12
The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Lumineers
Альбом (сингл)
III
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 1
  • The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 2
  • The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 3
  • The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 4
  • The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 5
  • The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 6
  • The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 7
  • The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 8
  • The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 9
  • The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 10
  • The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 11
  • The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 12
  • The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715709
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dualtone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dualtone
Barcode
[0803020195110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Lumineers
Альбом (сингл)
III
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
DONNA, LIFE IN THE CITY, GLORIA, IT WASN'T EASY TO BE HAPPY FOR YOU, LEADER OF THE LANDSLIDE, LEFT FOR DENVER, MY CELL, JIMMY SPARKS, APRIL, SALT AND THE SEA, DEMOCRACY, OLD LADY, SOUNDTRACK SONG
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: DONNA, LIFE IN THE CITY, GLORIA, IT WASN'T EASY TO BE HAPPY FOR YOU, LEADER OF THE LANDSLIDE, LEFT FOR DENVER, MY CELL, JIMMY SPARKS, APRIL, SALT AND THE SEA, DEMOCRACY, OLD LADY, SOUNDTRACK SONG



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Dualtone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dualtone
Barcode
[0803020195110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Lumineers
Альбом (сингл)
III
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
DONNA, LIFE IN THE CITY, GLORIA, IT WASN'T EASY TO BE HAPPY FOR YOU, LEADER OF THE LANDSLIDE, LEFT FOR DENVER, MY CELL, JIMMY SPARKS, APRIL, SALT AND THE SEA, DEMOCRACY, OLD LADY, SOUNDTRACK SONG
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: DONNA, LIFE IN THE CITY, GLORIA, IT WASN'T EASY TO BE HAPPY FOR YOU, LEADER OF THE LANDSLIDE, LEFT FOR DENVER, MY CELL, JIMMY SPARKS, APRIL, SALT AND THE SEA, DEMOCRACY, OLD LADY, SOUNDTRACK SONG


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Lumineers - III (0803020195110) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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