Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка
Открывая для себя неизведанное, новаторский композитор и пианист Людовико Эйнауди объявляет о выпуске новой коллекции скрытых сокровищ из своего богатого и обширного творчества. Продолжая одноименный альбом 2020 года, сиквел "Undiscovered II" также включает отобранные вручную треки Эйнауди, в том числе записи, которые никогда ранее не были доступны в физическом виде, и новую сольную фортепианную версию "Experience", его любимой во всем мире композиции. В результате получился великолепный микс, который воплощает и оживляет впечатляющую музыкальную деятельность Эйнауди за более чем 25 лет, трогая и впечатляя одновременно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитМумий Тролль - Слияние И Поглощение (Mtsp 0525) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитAnnie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитFranсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитPatti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDeath In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитScorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитSchiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) винилов...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитOST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Sla...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMegadeth - Peace Sells...But Who's Buying? (0077771252617) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBlondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка