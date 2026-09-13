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Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка

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Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка - фото 1
Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка - фото 2
Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка - фото 3
Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Undiscovered II
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка - фото 1
  • Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка - фото 2
  • Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка - фото 3
  • Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715693
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Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602448671141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Undiscovered II
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lady Labyrinth, Canzone Africana IV, Ascolta, The Room, Julia, Dolce Droga, Laissez Moi En Paix, Ascent - Day 4, Password, Monday, Song For Gavin, Bever, DNA, Limbo, Experience Solo, Stella Del Mattino, Nuvole Nere, Della Notte, Walk
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка

Открывая для себя неизведанное, новаторский композитор и пианист Людовико Эйнауди объявляет о выпуске новой коллекции скрытых сокровищ из своего богатого и обширного творчества. Продолжая одноименный альбом 2020 года, сиквел "Undiscovered II" также включает отобранные вручную треки Эйнауди, в том числе записи, которые никогда ранее не были доступны в физическом виде, и новую сольную фортепианную версию "Experience", его любимой во всем мире композиции. В результате получился великолепный микс, который воплощает и оживляет впечатляющую музыкальную деятельность Эйнауди за более чем 25 лет, трогая и впечатляя одновременно.

Отзывы о товаре Ludovico Einaudi - Undiscovered II (coloured) (0602448671141) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602448671141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ludovico Einaudi
Альбом (сингл)
Undiscovered II
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lady Labyrinth, Canzone Africana IV, Ascolta, The Room, Julia, Dolce Droga, Laissez Moi En Paix, Ascent - Day 4, Password, Monday, Song For Gavin, Bever, DNA, Limbo, Experience Solo, Stella Del Mattino, Nuvole Nere, Della Notte, Walk
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Открывая для себя неизведанное, новаторский композитор и пианист Людовико Эйнауди объявляет о выпуске новой коллекции скрытых сокровищ из своего богатого и обширного творчества. Продолжая одноименный альбом 2020 года, сиквел "Undiscovered II" также включает отобранные вручную треки Эйнауди, в том числе записи, которые никогда ранее не были доступны в физическом виде, и новую сольную фортепианную версию "Experience", его любимой во всем мире композиции. В результате получился великолепный микс, который воплощает и оживляет впечатляющую музыкальную деятельность Эйнауди за более чем 25 лет, трогая и впечатляя одновременно.
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