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Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка

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Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка - фото 2
Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка - фото 3
Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка - фото 4
Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка - фото 5
Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
CHET
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка - фото 2
  • Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка - фото 3
  • Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка - фото 4
  • Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка - фото 5
  • Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715682
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Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072197664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
CHET
Жанр
Jazz
Трек-лист
Alone Together, How High The Moon, It Never Entered My Mind, ’Tis Autumn, If You Could See Me Now, September Song, You’d Be So Nice To Come Home To, Time On My Hands, You And The Night And The Music
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка

"Chet" - ремастированное переиздание студийного альбома американского джазового трубача Чета Бейкера, первоначально выпущенного в 1959 году. Чесни "Чет" - американский джазовый трубач, руководитель ансамбля. В плеяде трубачей, выдвинувшихся в начальный период развития модерн-джаза, Бейкер занимает одно из ведущих мест. Является первым белым трубачом современного кул-стиля в сфере комбо-джаза. Ему принадлежит важная роль в экспериментах Джерри Маллигана с "бесклавишными" составами комбо, в которых отсутствие гармонической поддержки мелодических голосов партией фортепиано должно было восполняться за счет полифонизации фактуры и требовало развитого гармонического мышления от участников ансамбля. Данные опыты основывались на синтезе различных стилевых элементов модерн-джаза, свинга и современной академической камерной музыки, создали предпосылки для последующего расцвета кул-стиля и "третьего течения". Выступал также как певец, в вокале отличался мягкой лирической манерой исполнения, обладал необычно высоким, почти юношеским голосом.

Отзывы о товаре Chet Baker - Chet (Analogue) (0888072197664) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072197664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
CHET
Жанр
Jazz
Трек-лист
Alone Together, How High The Moon, It Never Entered My Mind, ’Tis Autumn, If You Could See Me Now, September Song, You’d Be So Nice To Come Home To, Time On My Hands, You And The Night And The Music
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Chet" - ремастированное переиздание студийного альбома американского джазового трубача Чета Бейкера, первоначально выпущенного в 1959 году. Чесни "Чет" - американский джазовый трубач, руководитель ансамбля. В плеяде трубачей, выдвинувшихся в начальный период развития модерн-джаза, Бейкер занимает одно из ведущих мест. Является первым белым трубачом современного кул-стиля в сфере комбо-джаза. Ему принадлежит важная роль в экспериментах Джерри Маллигана с "бесклавишными" составами комбо, в которых отсутствие гармонической поддержки мелодических голосов партией фортепиано должно было восполняться за счет полифонизации фактуры и требовало развитого гармонического мышления от участников ансамбля. Данные опыты основывались на синтезе различных стилевых элементов модерн-джаза, свинга и современной академической камерной музыки, создали предпосылки для последующего расцвета кул-стиля и "третьего течения". Выступал также как певец, в вокале отличался мягкой лирической манерой исполнения, обладал необычно высоким, почти юношеским голосом.
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