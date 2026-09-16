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Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка

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Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка - фото 1
Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка - фото 2
Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка - фото 3
Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Flying With Angels
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка - фото 1
  • Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка - фото 2
  • Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка - фото 3
  • Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715681
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297924350]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Flying With Angels
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Speaker's Corner, Flying With Angels, Witch, Chambermaid, Love Thief, Lucinda, Last Train From Mariupol, Alley, Rats, Gallway
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка

«Flying With Angels» — первый студийный альбом Сюзанны Веги с новыми песнями за одиннадцать лет. В новых песнях Вега, отмеченная печатью виртуозного рассказчика, «наблюдающего за миром клинически поэтическим взглядом» (The New York Times), возвращается к наблюдениям за городской жизнью, обычными людьми и реальными событиями.

Отзывы о товаре Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297924350]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Flying With Angels
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Speaker's Corner, Flying With Angels, Witch, Chambermaid, Love Thief, Lucinda, Last Train From Mariupol, Alley, Rats, Gallway
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Flying With Angels» — первый студийный альбом Сюзанны Веги с новыми песнями за одиннадцать лет. В новых песнях Вега, отмеченная печатью виртуозного рассказчика, «наблюдающего за миром клинически поэтическим взглядом» (The New York Times), возвращается к наблюдениям за городской жизнью, обычными людьми и реальными событиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Suzanne Vega - Flying With Angels (coloured) (0711297924350) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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