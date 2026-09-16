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Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка

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Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка - фото 2
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка - фото 3
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка - фото 4
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка - фото 5
Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Presents Charles Mingus
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка - фото 4
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка - фото 5
  • Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715651
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857300518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Presents Charles Mingus
Жанр
Jazz
Трек-лист
Folk Forms, No. 1, Original Faubus Fables, What Love, All The Things You Could Be By Now If Sigmund Freud’s Wife Was Your Mother
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка

Альбом Charles Mingus «Charles Mingus Presents Charles Mingus» — это еще одно доказательство таланта и гениальности Чарльза Мингуса. Этот альбом был выпущен в 1960 году и стал одним из наиболее значимых в карьере музыканта. Открывает альбом композиция «Open Letter to Duke», которая является посвящением Дюку Эллингтону. Далее следуют такие известные песни, как «Pussy Cat Dues» и «Meditations on Integration». Каждая из этих композиций отличается своим уникальным звучанием и эмоциональной насыщенностью. Особенно стоит отметить композицию «Fables of Faubus», которая является острой политической сатирой на тогдашнего президента США Дуайта Эйзенхауэра. Эта песня стала одной из самых известных работ Мингуса и до сих пор пользуется большой популярностью среди любителей джаза. В целом, это настоящий шедевр джазовой музыки, который до сих пор остается актуальным и любимым многими слушателями по всему миру.

Отзывы о товаре Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857300518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Presents Charles Mingus
Жанр
Jazz
Трек-лист
Folk Forms, No. 1, Original Faubus Fables, What Love, All The Things You Could Be By Now If Sigmund Freud’s Wife Was Your Mother
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Charles Mingus «Charles Mingus Presents Charles Mingus» — это еще одно доказательство таланта и гениальности Чарльза Мингуса. Этот альбом был выпущен в 1960 году и стал одним из наиболее значимых в карьере музыканта. Открывает альбом композиция «Open Letter to Duke», которая является посвящением Дюку Эллингтону. Далее следуют такие известные песни, как «Pussy Cat Dues» и «Meditations on Integration». Каждая из этих композиций отличается своим уникальным звучанием и эмоциональной насыщенностью. Особенно стоит отметить композицию «Fables of Faubus», которая является острой политической сатирой на тогдашнего президента США Дуайта Эйзенхауэра. Эта песня стала одной из самых известных работ Мингуса и до сих пор пользуется большой популярностью среди любителей джаза. В целом, это настоящий шедевр джазовой музыки, который до сих пор остается актуальным и любимым многими слушателями по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - Presents Charles Mingus (Analogue) (0708857300518) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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