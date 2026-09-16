Top.Mail.Ru
The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 1
The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 2
The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 3
The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 4
The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 5
The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 6
The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 7
The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 8
The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 9
The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Pt. 3
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 1
  • The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 2
  • The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 3
  • The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 4
  • The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 5
  • The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 6
  • The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 7
  • The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 8
  • The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 9
  • The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715643
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964143645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Pt. 3
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Catch Me Now I'm Falling, (Wish I Could Fly Like) Superman, Rock 'N' Roll Fantasy, Sleepwalker, Living On A Thin Line, Come Dancing, Around The Dial, Do It Again, Better Things, Destroyer, Low Budget, Misfits, One Of Our DJs Is Missing, Till The End Of The Day, Where Have All The Good Times Gone, Low Budget, Apeman, Phobia, Only A Dream, Scattered, Celluloid Heroes, I'm Not Like Everybody Else, Dedicated Follower Of Fashion, The Informer, Death Of A Clown, Sunny Afternoon, You Really Got Me, Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка

The Kinks анонсируют третью и заключительную часть своей уникальной антологической серии — «Путешествие — Часть 3». «Часть 3» охватывает период трансформации группы в рамках RCA/Arista, охватывающий период с 1977 по 1984 год. В этот период группа окончательно покорила Америку, оставив позади культовые поп- и экспериментальные этапы и вернувшись к свежему и лаконичному стилю классического песенного творчества, основанному на их собственном, самобытном британском самоощущении. На первом диске представлены классические треки и хиты той эпохи, лично отобранные группой и ремастированные с оригинальных ?-дюймовых и продакшн-кассет, включая «Come Dancing», «Destroyer» и «Living On A Thin Line». На втором диске представлены ранее не издававшиеся записи с концерта группы в Альберт-холле, состоявшегося в июле 1993 года и наполненного хитами, включая завораживающие исполнения «You Really Got Me» и «Till The End of the Day», а также многие другие. Оба формата – 180-граммовый 2LP и 2CD – включают комментарии группы к каждому треку, а также новые комментарии Фила Александра.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964143645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Pt. 3
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Catch Me Now I'm Falling, (Wish I Could Fly Like) Superman, Rock 'N' Roll Fantasy, Sleepwalker, Living On A Thin Line, Come Dancing, Around The Dial, Do It Again, Better Things, Destroyer, Low Budget, Misfits, One Of Our DJs Is Missing, Till The End Of The Day, Where Have All The Good Times Gone, Low Budget, Apeman, Phobia, Only A Dream, Scattered, Celluloid Heroes, I'm Not Like Everybody Else, Dedicated Follower Of Fashion, The Informer, Death Of A Clown, Sunny Afternoon, You Really Got Me, Day
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
The Kinks анонсируют третью и заключительную часть своей уникальной антологической серии — «Путешествие — Часть 3». «Часть 3» охватывает период трансформации группы в рамках RCA/Arista, охватывающий период с 1977 по 1984 год. В этот период группа окончательно покорила Америку, оставив позади культовые поп- и экспериментальные этапы и вернувшись к свежему и лаконичному стилю классического песенного творчества, основанному на их собственном, самобытном британском самоощущении. На первом диске представлены классические треки и хиты той эпохи, лично отобранные группой и ремастированные с оригинальных ?-дюймовых и продакшн-кассет, включая «Come Dancing», «Destroyer» и «Living On A Thin Line». На втором диске представлены ранее не издававшиеся записи с концерта группы в Альберт-холле, состоявшегося в июле 1993 года и наполненного хитами, включая завораживающие исполнения «You Really Got Me» и «Till The End of the Day», а также многие другие. Оба формата – 180-граммовый 2LP и 2CD – включают комментарии группы к каждому треку, а также новые комментарии Фила Александра.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Kinks - The Journey - Pt. 3 (4099964143645) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...