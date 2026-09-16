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Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка

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Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 1
Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 2
Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 3
Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 4
Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 5
Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 6
Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 7
Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 8
Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Masterpieces By Ellington
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 1
  • Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 2
  • Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 3
  • Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 4
  • Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 5
  • Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 6
  • Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 7
  • Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 8
  • Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088441813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Masterpieces By Ellington
Жанр
Swing
Трек-лист
Mood Indigo, Sophisticated Lady, The Tattooed Bride, Solitude
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка

Masterpieces by Ellington — первая пластинка американского пианиста, композитора и руководителя группы Дюка Эллингтона, записанная для лейбла Columbia в 1950 году.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088441813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Masterpieces By Ellington
Жанр
Swing
Трек-лист
Mood Indigo, Sophisticated Lady, The Tattooed Bride, Solitude
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Masterpieces by Ellington — первая пластинка американского пианиста, композитора и руководителя группы Дюка Эллингтона, записанная для лейбла Columbia в 1950 году.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duke Ellington - Masterpieces By Ellington (Analogue) (0753088441813) виниловая пластинка - по цене 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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