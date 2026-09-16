OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Beetlejuice Beetlejuice
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
В наличии
Код товара: 715553
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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork
Barcode
[0850053152924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Beetlejuice Beetlejuice
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bee Gees–Tragedy, Alfie Davis & Sylvia Young Theatre School Choir–Day-O, Tess Parks–Somedays, Scott Weiland–Where's The Man, Richard Marx–Right Here Waiting, Sigur R?s–Svefn-g-englar, Richard Harris–MacArthur Park, Pino Donaggio–Main Title From Carrie, Danny Elfman–Main Title Theme, Danny Elfman–End Titles
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bee Gees–Tragedy, Alfie Davis & Sylvia Young Theatre School Choir–Day-O, Tess Parks–Somedays, Scott Weiland–Where's The Man, Richard Marx–Right Here Waiting, Sigur R?s–Svefn-g-englar, Richard Harris–MacArthur Park, Pino Donaggio–Main Title From Carrie, Danny Elfman–Main Title Theme, Danny Elfman–End Titles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork
Barcode
[0850053152924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Beetlejuice Beetlejuice
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bee Gees–Tragedy, Alfie Davis & Sylvia Young Theatre School Choir–Day-O, Tess Parks–Somedays, Scott Weiland–Where's The Man, Richard Marx–Right Here Waiting, Sigur R?s–Svefn-g-englar, Richard Harris–MacArthur Park, Pino Donaggio–Main Title From Carrie, Danny Elfman–Main Title Theme, Danny Elfman–End Titles
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bee Gees–Tragedy, Alfie Davis & Sylvia Young Theatre School Choir–Day-O, Tess Parks–Somedays, Scott Weiland–Where's The Man, Richard Marx–Right Here Waiting, Sigur R?s–Svefn-g-englar, Richard Harris–MacArthur Park, Pino Donaggio–Main Title From Carrie, Danny Elfman–Main Title Theme, Danny Elfman–End Titles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - по цене 6510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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