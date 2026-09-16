Slint - Tweez (coloured) (0036172113835) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Slint - Tweez (coloured) (0036172113835) виниловая пластинка
Ремастирован Бобом Уэстоном в Чикагской студии мастеринга с оригинальных аналоговых мастер-лент. Группа Slint была образована в 1986 году в качестве отдушины и времяпрепровождения для четырех друзей из Луисвилля, штат Кентукки. Их музыка была странной, полностью оригинальной, редкой и плотной. Что сразу же выделило их из толпы, так это их разреженность и точность. Slint были редкой группой, готовой играть всего одну-две ноты за раз, а иногда и вовсе ничего. Пластинка 1989 года "Tweez" намекает на их гениальность" - Стив Альбини (Melody Maker, 1991). Из оригинальной биографии: В маленьком паршивом лачужном городке у реки почти всегда грязно. Все детские игрушки старые и ржавые, даже пластмассовые. Джимми и Мэл сделали свои собственные игрушки из живого цыпленка, которого они украли. Вокруг лапок птицы был завязан узел из шнурка. Мальчики раскрасили свою игрушку в желтый и серебряный цвета и размахивали ею, как лассо, выкрикивая тарабарщину и постоянно смеясь. Мэл так разволновался, что намочил штаны. Тогда Джимми ударил его прямо в глаз. Примерно в пяти или восьми милях к юго-востоку от лачуги все ребята из Slint страдали от головной боли, кроме барабанщика, у которого она появлялась только тогда, когда у остальных ее не было. Slint - это группа из Луисвилля, штат Кентукки. Tweez был их первой записью.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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