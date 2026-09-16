Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка
Tommy Boy переиздаёт эксклюзивный лимитированный тираж альбома Куин Латифы «All Hail the Queen» 13 августа 2021 года в рамках празднования 40-летия Tommy Boy. Хотя Куин Латифа сегодня больше известна как актриса, ведущая и телеведущая, именно Куин Латифа-МС впервые появилась на сцене в Ньюарке с дебютным альбомом «All Hail the Queen» в 1989 году. Альбом, возглавляемый синглами «Wrath of My Madness» и «Ladies First» с участием Мони Лав, достиг 6-го и 124-го мест в чартах Billboard Top Hip Hop/R&B Albums и Billboard 200. «All Hail the Queen» мгновенно стала классикой и вывела Куин Латифу в мейнстрим, где она остаётся и по сей день. Альбом «All Hail the Queen», выбранный The Source одним из 100 лучших рэп-альбомов, а также вошедший в список Роберта Димери «1001 альбом, который вы должны услышать, прежде чем умрете», по-прежнему остается обязательным для коллекционеров пластинок и поклонников хип-хопа по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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