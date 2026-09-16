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Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка

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Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка - фото 1
Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка - фото 2
Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
YEAHH
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка - фото 1
  • Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка - фото 2
  • Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715486
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275071448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
YEAHH
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Аста ла виста (feat. FEDUK), Кольца (feat. Kali & Malcolm Kush), Имена (feat. Andro), Дотла (feat. TAY?KA & Becpot), С поцелуев, Веретено (feat. кухня & Ulukmanapo), Разбалованная (feat. Эндшпиль), Интерлюдия, Кое-че лучше чем, Игру (feat. Пластинка), Не так как ты хочешь (feat. 104), Бэйб (feat. Kali & Zoloto), Я люблю тебя (feat. Dose), Осенняя пора (feat. Andro & Armich), Алле (feat. tsb & opt), Отказали, Б*я, Нерелевантно, Я не верю, Дотла 2 (feat. TAY?KA), Заново, Титры, TripleX'n (feat. Ge
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка

Новый альбом Скриптонита на виниле. Двойной альбом Скриптонита "YEAHH, Pt. 1" и "YEAHH, Pt. 2" в одном издании. Лимитированное издание на picture виниле в гейтфолде. 1 декабря 2023 Скриптонит представил свой новый альбом - "YEAHH, Pt. 1". "YEAHH, Pt. 1" - это четвертый альбом артиста за 2023 г. Выход этого поп-альбома артист анонсировал еще в прошлом году, а "Pt. 1" в названии намекал на то, что у него возможно будет несколько частей, а уже 1 марта 2024 Скриптонит представил новый альбом - "YEAHH, Pt.2". В "YEAHH, Pt. 1" вошли новые сольные треки Скриптонита и совместные работы с артистами Andro, FEDUK, KALI, Malcolm Kush, TAYOKA, кухня, Ulukmanapo, Эндшпиль и Пластинка. В "YEAHH, Pt. 2" вошли еще 13 треков - сольные новинки Скриптонита и совместные работы с приглашенными артистами. Гости на альбоме: 104, KALI, ZOLOTO, Dose, Andro, Armich, tsb, opt, TAY?KA,Gee Baller. Альбомы уверенно показали себя в чартах и получили хорошие отзывы от музыкальных редакций и слушателей. Релиз был поддержан видео клипом на совместную песню с FEDUK, а так же анимационным видео с диджитал художником Brickspacer



Теги товара: Rap, Скриптонит

Отзывы о товаре Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275071448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
YEAHH
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Аста ла виста (feat. FEDUK), Кольца (feat. Kali & Malcolm Kush), Имена (feat. Andro), Дотла (feat. TAY?KA & Becpot), С поцелуев, Веретено (feat. кухня & Ulukmanapo), Разбалованная (feat. Эндшпиль), Интерлюдия, Кое-че лучше чем, Игру (feat. Пластинка), Не так как ты хочешь (feat. 104), Бэйб (feat. Kali & Zoloto), Я люблю тебя (feat. Dose), Осенняя пора (feat. Andro & Armich), Алле (feat. tsb & opt), Отказали, Б*я, Нерелевантно, Я не верю, Дотла 2 (feat. TAY?KA), Заново, Титры, TripleX'n (feat. Ge
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Новый альбом Скриптонита на виниле. Двойной альбом Скриптонита "YEAHH, Pt. 1" и "YEAHH, Pt. 2" в одном издании. Лимитированное издание на picture виниле в гейтфолде. 1 декабря 2023 Скриптонит представил свой новый альбом - "YEAHH, Pt. 1". "YEAHH, Pt. 1" - это четвертый альбом артиста за 2023 г. Выход этого поп-альбома артист анонсировал еще в прошлом году, а "Pt. 1" в названии намекал на то, что у него возможно будет несколько частей, а уже 1 марта 2024 Скриптонит представил новый альбом - "YEAHH, Pt.2". В "YEAHH, Pt. 1" вошли новые сольные треки Скриптонита и совместные работы с артистами Andro, FEDUK, KALI, Malcolm Kush, TAYOKA, кухня, Ulukmanapo, Эндшпиль и Пластинка. В "YEAHH, Pt. 2" вошли еще 13 треков - сольные новинки Скриптонита и совместные работы с приглашенными артистами. Гости на альбоме: 104, KALI, ZOLOTO, Dose, Andro, Armich, tsb, opt, TAY?KA,Gee Baller. Альбомы уверенно показали себя в чартах и получили хорошие отзывы от музыкальных редакций и слушателей. Релиз был поддержан видео клипом на совместную песню с FEDUK, а так же анимационным видео с диджитал художником Brickspacer


Теги товара: Rap, Скриптонит
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скриптонит - YEAHH (picture) (4660275071448) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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