Ricchi E Poveri - The Collection (0198029189513) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ricchi E Poveri
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 715481
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4 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0198029189513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ricchi E Poveri
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mamma Maria, Amarsi un po', Dimmi quando, Sei la sola che amo, M'innamoro di te, Sara perche ti amo, Come vorrei, Canzone d'amore, Piccolo amore, B10 Ninna Nanna, B11 Cosa sei (Que Sere), E penso a te, Ciao Italy, ciao amore, Acapulco, Voulez-vous danser, Hasta la Vista, Ma non tutta la vita, Aria, Pero No Toda La Vida, Che sara - 2020 Version
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ricchi E Poveri - The Collection (0198029189513) виниловая пластинка
Сборник Ricchi e Poveri «The Collection» впервые выходит на виниле вместе с бонусными материалами. Этот эксклюзивный двойной LP, выпущенный в июле 2025 года, включает полный трек-лист альбома «The Collection» 1998 года. Также в него вошли три новые песни Ricchi e Poveri, ранее не издававшиеся на виниле. Особое внимание стоит обратить на ранее не издававшуюся студийную запись хита «Che sar?». Новое оформление сборника дополнено несколькими фотографиями группы, которые дают уникальную возможность заглянуть в историю и стиль Ricchi e Poveri. Настоящий маст-хэв для всех поклонников, коллекционеров и любителей Италии!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0198029189513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ricchi E Poveri
Альбом (сингл)
The Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Mamma Maria, Amarsi un po', Dimmi quando, Sei la sola che amo, M'innamoro di te, Sara perche ti amo, Come vorrei, Canzone d'amore, Piccolo amore, B10 Ninna Nanna, B11 Cosa sei (Que Sere), E penso a te, Ciao Italy, ciao amore, Acapulco, Voulez-vous danser, Hasta la Vista, Ma non tutta la vita, Aria, Pero No Toda La Vida, Che sara - 2020 Version
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Сборник Ricchi e Poveri «The Collection» впервые выходит на виниле вместе с бонусными материалами. Этот эксклюзивный двойной LP, выпущенный в июле 2025 года, включает полный трек-лист альбома «The Collection» 1998 года. Также в него вошли три новые песни Ricchi e Poveri, ранее не издававшиеся на виниле. Особое внимание стоит обратить на ранее не издававшуюся студийную запись хита «Che sar?». Новое оформление сборника дополнено несколькими фотографиями группы, которые дают уникальную возможность заглянуть в историю и стиль Ricchi e Poveri. Настоящий маст-хэв для всех поклонников, коллекционеров и любителей Италии!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ricchi E Poveri - The Collection (0198029189513) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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