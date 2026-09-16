Top.Mail.Ru
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 1
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 2
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 3
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 4
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 5
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 6
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 7
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 8
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 9
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 10
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 11
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 12
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 13
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Black Hole Superette
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 1
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 2
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 3
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 4
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 5
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 6
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 7
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 8
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 9
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 10
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 11
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 12
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 13
  • Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715447
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257041111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Black Hole Superette
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Secret Knock, Checkers, Movie Night, Gate 20, 1010WINS, It, Send Help, John Something, Ice Sold Here, B10 Costco, C11 Bird School, C12 Snail Zero, C13 Charlie Horse, C14 Steel Wool, D15 Black Plums, D16 The Red Phone, D17 Himalayan Yak Chew, D18 Unbelievable Shenanigans
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка

Black Hole Superette, последний альбом Aesop Rock, погружается в невидимые силы, формирующие нашу жизнь и психику. Он о маленьких, часто упускаемых из виду моментах — повседневных переживаниях, которые стирают границы между реальным и нереальным, между сном и бодрствованием. Фирменный дар Aesop превращать обыденное в нечто сказочное придаёт альбому сюрреалистичность, заставляя слушателей задаваться вопросом о том, что же действительно реально, пока они исследуют его яркие, полузабытые образы. Полностью спродюсированный Aesop Rock, Black Hole Superette — одна из самых технически совершенных работ Aesop Rock на сегодняшний день. Замысловатые ритмы и сложные структуры альбома создают идеальный фон для его экспансивной лирики, сочетая интеллектуальные исследования с эмоциональной глубиной. От задумчивой «Movie Night» и эксцентричной «Send Help» до задумчивой «Black Plums» Aesop воплощает дух безумного учёного, экспериментируя со звуком и концепцией способами, бросающими вызов обыденности. Благодаря звёздному составу участников, включая Лупе Фиаско, Армана Хаммера, Ханни Эль Хатиба, Open Mike Eagle и Homeboy Sandman, альбом Black Hole Superette получился насыщенным и динамичным, искусно балансируя между сложностью и инстинктивностью. Очевидно, что этот проект — одна из самых многогранных и амбициозных работ Aesop Rock на сегодняшний день.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257041111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Black Hole Superette
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Secret Knock, Checkers, Movie Night, Gate 20, 1010WINS, It, Send Help, John Something, Ice Sold Here, B10 Costco, C11 Bird School, C12 Snail Zero, C13 Charlie Horse, C14 Steel Wool, D15 Black Plums, D16 The Red Phone, D17 Himalayan Yak Chew, D18 Unbelievable Shenanigans
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Black Hole Superette, последний альбом Aesop Rock, погружается в невидимые силы, формирующие нашу жизнь и психику. Он о маленьких, часто упускаемых из виду моментах — повседневных переживаниях, которые стирают границы между реальным и нереальным, между сном и бодрствованием. Фирменный дар Aesop превращать обыденное в нечто сказочное придаёт альбому сюрреалистичность, заставляя слушателей задаваться вопросом о том, что же действительно реально, пока они исследуют его яркие, полузабытые образы. Полностью спродюсированный Aesop Rock, Black Hole Superette — одна из самых технически совершенных работ Aesop Rock на сегодняшний день. Замысловатые ритмы и сложные структуры альбома создают идеальный фон для его экспансивной лирики, сочетая интеллектуальные исследования с эмоциональной глубиной. От задумчивой «Movie Night» и эксцентричной «Send Help» до задумчивой «Black Plums» Aesop воплощает дух безумного учёного, экспериментируя со звуком и концепцией способами, бросающими вызов обыденности. Благодаря звёздному составу участников, включая Лупе Фиаско, Армана Хаммера, Ханни Эль Хатиба, Open Mike Eagle и Homeboy Sandman, альбом Black Hole Superette получился насыщенным и динамичным, искусно балансируя между сложностью и инстинктивностью. Очевидно, что этот проект — одна из самых многогранных и амбициозных работ Aesop Rock на сегодняшний день.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aesop Rock - Black Hole Superette (coloured) (0826257041111) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5450 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...