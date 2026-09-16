Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка
Transitions, третий альбом бостонских ска-музыкантов Westbound Train, наконец-то впервые издаётся на виниле, спустя 17 лет после его первого релиза на лейбле Тима Армстронга Hellcat Records. 16-песенный сборник демонстрирует пик формы группы, искусно сплетая элементы раннего ямайского ска, регги и рокстеди с американскими влияниями 60-х — джазом, соулом и фанком, — создавая собственное аутентичное звучание. Как отмечает AllMusic в своём 4-звёздочном обзоре: «Transitions — это не просто дань уважения прошлому, а переосмысление всей его мощи и величия». Фронтмен Оби Фернандес демонстрирует мощный, эмоциональный вокал на протяжении всего альбома, а Алекс Дезерт из Hepcat добавляет свой фирменный голос в двух треках. Двойной LP упакован в разворотный конверт с новыми аннотациями от продюсера и звукорежиссера Брайана Уоллеса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
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