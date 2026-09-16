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Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка

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Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 1
Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 2
Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 3
Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 4
Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 5
Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 6
Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 7
Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 8
Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Westbound Train
Альбом (сингл)
Transitions
Жанр
Регги
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 1
  • Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 2
  • Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 3
  • Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 4
  • Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 5
  • Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 6
  • Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 7
  • Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 8
  • Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715398
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574935819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Westbound Train
Альбом (сингл)
Transitions
Жанр
Регги
Трек-лист
Transition 1, Please Forgive Me, Good Enough, For The First Time, The Test, Sorry Mama, I'm No Different, Gone, The Runaround, Seven Ways To Sunday, Soul Revival, Transition 2, I Feel Fine, Fatty Boom Boom, When I Die, Travel On
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка

Transitions, третий альбом бостонских ска-музыкантов Westbound Train, наконец-то впервые издаётся на виниле, спустя 17 лет после его первого релиза на лейбле Тима Армстронга Hellcat Records. 16-песенный сборник демонстрирует пик формы группы, искусно сплетая элементы раннего ямайского ска, регги и рокстеди с американскими влияниями 60-х — джазом, соулом и фанком, — создавая собственное аутентичное звучание. Как отмечает AllMusic в своём 4-звёздочном обзоре: «Transitions — это не просто дань уважения прошлому, а переосмысление всей его мощи и величия». Фронтмен Оби Фернандес демонстрирует мощный, эмоциональный вокал на протяжении всего альбома, а Алекс Дезерт из Hepcat добавляет свой фирменный голос в двух треках. Двойной LP упакован в разворотный конверт с новыми аннотациями от продюсера и звукорежиссера Брайана Уоллеса.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574935819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Westbound Train
Альбом (сингл)
Transitions
Жанр
Регги
Трек-лист
Transition 1, Please Forgive Me, Good Enough, For The First Time, The Test, Sorry Mama, I'm No Different, Gone, The Runaround, Seven Ways To Sunday, Soul Revival, Transition 2, I Feel Fine, Fatty Boom Boom, When I Die, Travel On
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Transitions, третий альбом бостонских ска-музыкантов Westbound Train, наконец-то впервые издаётся на виниле, спустя 17 лет после его первого релиза на лейбле Тима Армстронга Hellcat Records. 16-песенный сборник демонстрирует пик формы группы, искусно сплетая элементы раннего ямайского ска, регги и рокстеди с американскими влияниями 60-х — джазом, соулом и фанком, — создавая собственное аутентичное звучание. Как отмечает AllMusic в своём 4-звёздочном обзоре: «Transitions — это не просто дань уважения прошлому, а переосмысление всей его мощи и величия». Фронтмен Оби Фернандес демонстрирует мощный, эмоциональный вокал на протяжении всего альбома, а Алекс Дезерт из Hepcat добавляет свой фирменный голос в двух треках. Двойной LP упакован в разворотный конверт с новыми аннотациями от продюсера и звукорежиссера Брайана Уоллеса.


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Westbound Train - Transitions (coloured) (0711574935819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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