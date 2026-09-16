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Sugar Candy Mountain - Impression (coloured) (0711574900244) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sugar Candy Mountain - Impression (coloured) (0711574900244) виниловая пластинка

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Sugar Candy Mountain - Impression (coloured) (0711574900244) виниловая пластинка - фото 1
Sugar Candy Mountain - Impression (coloured) (0711574900244) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sugar Candy Mountain
Альбом (сингл)
Impression
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sugar Candy Mountain - Impression (coloured) (0711574900244) виниловая пластинка - фото 1
  • Sugar Candy Mountain - Impression (coloured) (0711574900244) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715386
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sugar Candy Mountain - Impression (coloured) (0711574900244) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574900244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sugar Candy Mountain
Альбом (сингл)
Impression
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Running From Fire, Impression, Outside In, The Love Between, Gussie, A Window Is Open, Wildcat Canyon, Sally Ballerina, The End, In A Flash, No One Can See, Antelope Creek, Please Don't Look Away
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sugar Candy Mountain - Impression (coloured) (0711574900244) виниловая пластинка

«Impression» — это карусель во времени с Бонни и Клайдом психоделического попа, где классика встречается с современностью. Sugar Candy Mountain плавно перетекает из заторможенной Tropic?lia, грувов, вдохновлённых Шугги Отисом, калейдоскопических психоделических джемов, классических мечтаний 70-х и отсылок к краутроку, не сбиваясь ни на йоту. Медовый голос Рейтер соблазнительно парит между брейкдауном и красотой, унося нас в сенсационное путешествие сквозь взлёты и падения апокалиптических видений, нежные солнечные размышления о любви и глубокие самоанализы. Эта эксклюзивная версия альбома отпечатана на прозрачном виниле цвета бутылки Coca-Cola ограниченным тиражом 300 экземпляров и доступна только в независимых музыкальных магазинах с 28 мая.

Отзывы о товаре Sugar Candy Mountain - Impression (coloured) (0711574900244) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574900244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sugar Candy Mountain
Альбом (сингл)
Impression
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Running From Fire, Impression, Outside In, The Love Between, Gussie, A Window Is Open, Wildcat Canyon, Sally Ballerina, The End, In A Flash, No One Can See, Antelope Creek, Please Don't Look Away
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Impression» — это карусель во времени с Бонни и Клайдом психоделического попа, где классика встречается с современностью. Sugar Candy Mountain плавно перетекает из заторможенной Tropic?lia, грувов, вдохновлённых Шугги Отисом, калейдоскопических психоделических джемов, классических мечтаний 70-х и отсылок к краутроку, не сбиваясь ни на йоту. Медовый голос Рейтер соблазнительно парит между брейкдауном и красотой, унося нас в сенсационное путешествие сквозь взлёты и падения апокалиптических видений, нежные солнечные размышления о любви и глубокие самоанализы. Эта эксклюзивная версия альбома отпечатана на прозрачном виниле цвета бутылки Coca-Cola ограниченным тиражом 300 экземпляров и доступна только в независимых музыкальных магазинах с 28 мая.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sugar Candy Mountain - Impression (coloured) (0711574900244) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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