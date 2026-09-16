Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка
Группа, в состав которой вошли бывший клавишник Yes Тони Кайе и гитарист Steppenwolf Майкл Монарх, была поддержана и подписана Джимми Пейджем на лейбл Led Zeppelin Swan Song, который намеревался выпустить альбом. Как оказалось, образ жизни Джимми, а также проблемы с расписанием отвлекли его внимание на другие дела, в результате чего альбом был записан дважды и стоил около миллиона долларов. "Мы потратили два месяца, чтобы получить звук барабанов, который нам нравился", - рассказывает Дез Баррес о том периоде самоуничижения. Но, несмотря на мощь исполнения, быстро распространились слухи, что на альбоме играл сам Джон Бонэм. Было также предположение, что Пейдж выступил продюсером пластинки, но под маловероятным псевдонимом Джимми Робинсон. Легко понять, почему: альбом, первоначально выпущенный в 1977 году, представляет собой 24-каратный мастер-класс по силе и страсти взрывного хард-рока, с горными риффами и одним из величайших вокальных исполнений всех времен. Проще говоря, лучше этого ничего не бывает". Дебютный альбом Trillion, вышедший в 1978 году под руководством британского продюсера Гэри Лайонса (Foreigner, Lone Star, Gamma) и с участием будущей вокалистки Toto Ферги Фредериксен, является поразительной и совершенной работой, которая сегодня звучит так же впечатляюще, как и в момент своего выхода. 24-битный ремастеринг с оригинальных пленок, эссе в 4 000 слов о создании альбома, новое интервью и полное участие группы. Дополнительные фотографии и памятные вещи, размещенные на 16 страницах полноцветного буклета.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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