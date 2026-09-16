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Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка

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Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 1
Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 2
Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 3
Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 4
Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 5
Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 6
Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Detective
Альбом (сингл)
Detective
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 1
  • Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 2
  • Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 3
  • Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 4
  • Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 5
  • Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 6
  • Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715370
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574900862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Detective
Альбом (сингл)
Detective
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Recognition, Got enough love, Grim reaper, Nightingale, Detective man, Ain't none of your business, Deep down, Wild hot Summer nights, One more heartache
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка

Группа, в состав которой вошли бывший клавишник Yes Тони Кайе и гитарист Steppenwolf Майкл Монарх, была поддержана и подписана Джимми Пейджем на лейбл Led Zeppelin Swan Song, который намеревался выпустить альбом. Как оказалось, образ жизни Джимми, а также проблемы с расписанием отвлекли его внимание на другие дела, в результате чего альбом был записан дважды и стоил около миллиона долларов. "Мы потратили два месяца, чтобы получить звук барабанов, который нам нравился", - рассказывает Дез Баррес о том периоде самоуничижения. Но, несмотря на мощь исполнения, быстро распространились слухи, что на альбоме играл сам Джон Бонэм. Было также предположение, что Пейдж выступил продюсером пластинки, но под маловероятным псевдонимом Джимми Робинсон. Легко понять, почему: альбом, первоначально выпущенный в 1977 году, представляет собой 24-каратный мастер-класс по силе и страсти взрывного хард-рока, с горными риффами и одним из величайших вокальных исполнений всех времен. Проще говоря, лучше этого ничего не бывает". Дебютный альбом Trillion, вышедший в 1978 году под руководством британского продюсера Гэри Лайонса (Foreigner, Lone Star, Gamma) и с участием будущей вокалистки Toto Ферги Фредериксен, является поразительной и совершенной работой, которая сегодня звучит так же впечатляюще, как и в момент своего выхода. 24-битный ремастеринг с оригинальных пленок, эссе в 4 000 слов о создании альбома, новое интервью и полное участие группы. Дополнительные фотографии и памятные вещи, размещенные на 16 страницах полноцветного буклета.

Отзывы о товаре Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574900862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Detective
Альбом (сингл)
Detective
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Recognition, Got enough love, Grim reaper, Nightingale, Detective man, Ain't none of your business, Deep down, Wild hot Summer nights, One more heartache
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Группа, в состав которой вошли бывший клавишник Yes Тони Кайе и гитарист Steppenwolf Майкл Монарх, была поддержана и подписана Джимми Пейджем на лейбл Led Zeppelin Swan Song, который намеревался выпустить альбом. Как оказалось, образ жизни Джимми, а также проблемы с расписанием отвлекли его внимание на другие дела, в результате чего альбом был записан дважды и стоил около миллиона долларов. "Мы потратили два месяца, чтобы получить звук барабанов, который нам нравился", - рассказывает Дез Баррес о том периоде самоуничижения. Но, несмотря на мощь исполнения, быстро распространились слухи, что на альбоме играл сам Джон Бонэм. Было также предположение, что Пейдж выступил продюсером пластинки, но под маловероятным псевдонимом Джимми Робинсон. Легко понять, почему: альбом, первоначально выпущенный в 1977 году, представляет собой 24-каратный мастер-класс по силе и страсти взрывного хард-рока, с горными риффами и одним из величайших вокальных исполнений всех времен. Проще говоря, лучше этого ничего не бывает". Дебютный альбом Trillion, вышедший в 1978 году под руководством британского продюсера Гэри Лайонса (Foreigner, Lone Star, Gamma) и с участием будущей вокалистки Toto Ферги Фредериксен, является поразительной и совершенной работой, которая сегодня звучит так же впечатляюще, как и в момент своего выхода. 24-битный ремастеринг с оригинальных пленок, эссе в 4 000 слов о создании альбома, новое интервью и полное участие группы. Дополнительные фотографии и памятные вещи, размещенные на 16 страницах полноцветного буклета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Detective - Detective (Analogue) (coloured) (0711574900862) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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