OST - The Penguin (Mick Giacchino) (0810155840914) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - The Penguin (Mick Giacchino) (0810155840914) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mick Giacchino–Scherzo For A Flightless Bird (The Penguin Theme), Mick Giacchino–Time To Ascend, Mick Giacchino–Bird Of Aqua Paradise, Mick Giacchino–Pinky And The Slain, Mick Giacchino–Shots And Chasers, Mick Giacchino–Strife Of The Party, Mick Giacchino–Put The Blame On The Maimed, Mick Giacchino–Strike A Deal, Mick Giacchino–Arrested Developments, Mick Giacchino–Slammer Time, Mick Giacchino–Driving Miss Crazy, Mick Giacchino–Trial By Liar, Mick Giacchino–From the Ashes (Bonus Track), Mick Giacchino–Maroni Exchange, Mick Giacchino–Squid Maims, Mick Giacchino–Getting Even, Mick Giacchino–Crack One Open, Mick Giacchino–Scorn On The Cobb, Mick Giacchino–Family Lies, Mick Giacchino–Councilman And Cobbs, Mick Giacchino–Sofia's Suite, Mick Giacchino–Victor's Suite, Mick Giacchino–March Of The Penguin, Shayna Steele–Please Tell Me Now, Shayna Steele–Let's Face The Music And Dance
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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