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OST - The Penguin (Mick Giacchino) (0810155840914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Penguin (Mick Giacchino) (0810155840914) виниловая пластинка

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OST - The Penguin (Mick Giacchino) (0810155840914) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Penguin
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Penguin (Mick Giacchino) (0810155840914) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Penguin (Mick Giacchino) (0810155840914) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Penguin (Mick Giacchino) (0810155840914) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715341
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Характеристики

Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Penguin
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mick Giacchino–Scherzo For A Flightless Bird (The Penguin Theme), Mick Giacchino–Time To Ascend, Mick Giacchino–Bird Of Aqua Paradise, Mick Giacchino–Pinky And The Slain, Mick Giacchino–Shots And Chasers, Mick Giacchino–Strife Of The Party, Mick Giacchino–Put The Blame On The Maimed, Mick Giacchino–Strike A Deal, Mick Giacchino–Arrested Developments, Mick Giacchino–Slammer Time, Mick Giacchino–Driving Miss Crazy, Mick Giacchino–Trial By Liar, Mick Giacchino–From the Ashes (Bonus Track), Mick Gia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Penguin (Mick Giacchino) (0810155840914) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mick Giacchino–Scherzo For A Flightless Bird (The Penguin Theme), Mick Giacchino–Time To Ascend, Mick Giacchino–Bird Of Aqua Paradise, Mick Giacchino–Pinky And The Slain, Mick Giacchino–Shots And Chasers, Mick Giacchino–Strife Of The Party, Mick Giacchino–Put The Blame On The Maimed, Mick Giacchino–Strike A Deal, Mick Giacchino–Arrested Developments, Mick Giacchino–Slammer Time, Mick Giacchino–Driving Miss Crazy, Mick Giacchino–Trial By Liar, Mick Giacchino–From the Ashes (Bonus Track), Mick Giacchino–Maroni Exchange, Mick Giacchino–Squid Maims, Mick Giacchino–Getting Even, Mick Giacchino–Crack One Open, Mick Giacchino–Scorn On The Cobb, Mick Giacchino–Family Lies, Mick Giacchino–Councilman And Cobbs, Mick Giacchino–Sofia's Suite, Mick Giacchino–Victor's Suite, Mick Giacchino–March Of The Penguin, Shayna Steele–Please Tell Me Now, Shayna Steele–Let's Face The Music And Dance



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Penguin (Mick Giacchino) (0810155840914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Penguin
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mick Giacchino–Scherzo For A Flightless Bird (The Penguin Theme), Mick Giacchino–Time To Ascend, Mick Giacchino–Bird Of Aqua Paradise, Mick Giacchino–Pinky And The Slain, Mick Giacchino–Shots And Chasers, Mick Giacchino–Strife Of The Party, Mick Giacchino–Put The Blame On The Maimed, Mick Giacchino–Strike A Deal, Mick Giacchino–Arrested Developments, Mick Giacchino–Slammer Time, Mick Giacchino–Driving Miss Crazy, Mick Giacchino–Trial By Liar, Mick Giacchino–From the Ashes (Bonus Track), Mick Gia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mick Giacchino–Scherzo For A Flightless Bird (The Penguin Theme), Mick Giacchino–Time To Ascend, Mick Giacchino–Bird Of Aqua Paradise, Mick Giacchino–Pinky And The Slain, Mick Giacchino–Shots And Chasers, Mick Giacchino–Strife Of The Party, Mick Giacchino–Put The Blame On The Maimed, Mick Giacchino–Strike A Deal, Mick Giacchino–Arrested Developments, Mick Giacchino–Slammer Time, Mick Giacchino–Driving Miss Crazy, Mick Giacchino–Trial By Liar, Mick Giacchino–From the Ashes (Bonus Track), Mick Giacchino–Maroni Exchange, Mick Giacchino–Squid Maims, Mick Giacchino–Getting Even, Mick Giacchino–Crack One Open, Mick Giacchino–Scorn On The Cobb, Mick Giacchino–Family Lies, Mick Giacchino–Councilman And Cobbs, Mick Giacchino–Sofia's Suite, Mick Giacchino–Victor's Suite, Mick Giacchino–March Of The Penguin, Shayna Steele–Please Tell Me Now, Shayna Steele–Let's Face The Music And Dance


Теги товара: Кинематограф
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