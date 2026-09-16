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Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка

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Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 1
Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 2
Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 3
Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 4
Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 5
Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 6
Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Robot Face
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 1
  • Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 2
  • Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 3
  • Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 4
  • Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 5
  • Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 6
  • Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Le Plan
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Le Plan
Barcode
[3760244440013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Robot Face
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lone Digger, Comics, Mighty, Aftermath, Wonderland, Tattoos, Midnight, Russian, Wonda, Human Leather Shoes For Crocodile Dandies, Lay Down
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка

<|°_°|>, также известен под названием Robot Face — третий студийный альбом французской электро-свинг-группы Caravan Palace, выпущенный 16 октября 2015 года.

Отзывы о товаре Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Le Plan
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Le Plan
Barcode
[3760244440013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Robot Face
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lone Digger, Comics, Mighty, Aftermath, Wonderland, Tattoos, Midnight, Russian, Wonda, Human Leather Shoes For Crocodile Dandies, Lay Down
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Описание
<|°_°|>, также известен под названием Robot Face — третий студийный альбом французской электро-свинг-группы Caravan Palace, выпущенный 16 октября 2015 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caravan Palace - Robot Face (3760244440013) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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