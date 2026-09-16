P.P. Arnold - The Immediate Sessions (5060767446263) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
P.P. Arnold
Альбом (сингл)
The Immediate Sessions
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 715295
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Характеристики
Бренд
Immediate
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767446263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
P.P. Arnold
Альбом (сингл)
The Immediate Sessions
Жанр
Soul
Трек-лист
P.P. Arnold–Piece Of My Heart (Demo), P.P. Arnold–Angel Of The Morning (Demo), P.P. Arnold–(What Will You Do) Little Girl (Demo), P.P. Arnold–If You See What I Mean (Studio Alternate), P.P. Arnold–Baby, You've Got A Good Thing (Demo), P.P. Arnold–Everything's Gonna Be Alright (2024 Stereo Remix), P.P. Arnold–Is This What I Get For Loving You (Studio Alternate), Rod Stewart & P.P. Arnold–Come Home, Baby (2025 Stereo Remix), P.P. Arnold–Letting Go Of A Good Thing (Demo) (Aka Sweet Thought), P.P. A
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара P.P. Arnold - The Immediate Sessions (5060767446263) виниловая пластинка
На альбоме PP Arnold — The Immediate Sessions вы впервые услышите версию классики Эрмы Франклин «Piece Of My Heart» в исполнении PP Arnold, а также неизданные песни, потрясающие студийные демо-записи и альтернативные версии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
Immediate
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Immediate
Barcode
[5060767446263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
P.P. Arnold
Альбом (сингл)
The Immediate Sessions
Жанр
Soul
Трек-лист
P.P. Arnold–Piece Of My Heart (Demo), P.P. Arnold–Angel Of The Morning (Demo), P.P. Arnold–(What Will You Do) Little Girl (Demo), P.P. Arnold–If You See What I Mean (Studio Alternate), P.P. Arnold–Baby, You've Got A Good Thing (Demo), P.P. Arnold–Everything's Gonna Be Alright (2024 Stereo Remix), P.P. Arnold–Is This What I Get For Loving You (Studio Alternate), Rod Stewart & P.P. Arnold–Come Home, Baby (2025 Stereo Remix), P.P. Arnold–Letting Go Of A Good Thing (Demo) (Aka Sweet Thought), P.P. A
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
На альбоме PP Arnold — The Immediate Sessions вы впервые услышите версию классики Эрмы Франклин «Piece Of My Heart» в исполнении PP Arnold, а также неизданные песни, потрясающие студийные демо-записи и альтернативные версии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
P.P. Arnold - The Immediate Sessions (5060767446263) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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