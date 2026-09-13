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Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка

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Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка - фото 1
Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка - фото 2
Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка - фото 3
Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mustard Plug
Альбом (сингл)
Yellow #5
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка - фото 1
  • Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка - фото 2
  • Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка - фото 3
  • Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715293
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Характеристики

Бренд
Hopeless
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hopeless
Barcode
[0790692705610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mustard Plug
Альбом (сингл)
Yellow #5
Жанр
панк
Трек-лист
Not Enough, Get It Goin' On, The Park, You Want It, We Got It, Already Gone, Safe, Just A Minute, No One But Myself, Your Secret, In Your Face, Sorry Now
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка

Выпущенный в 2002 году, одиннадцать энергичных гимнов на Yellow #5 были самостоятельно спродюсированы ска-группой Mustard Plug из Гранд-Рапидса для максимального ВЕСЕЛЬЯ. Альбом включает любимые фанатами треки « Not Enough », « Just A Minute » и « In Your Face ». Mustard Plug продолжили. гастролировать по миру, неся людям ска и панк. Одна из самых мелодичных и интересных групп третьей волны ска, «Yellow #5» группы представляет собой смесь мелодичных припевов и духовых чартов, громко искаженной гитары и оптимистичных панк- или рок-битов. Поклонникам ранних Bosstones это очень понравится, и Plug получает дополнительные очки за то, что не поддается простым новым текстам, а вместо этого пишет о более интроспективных сторонах жизни и любви — Reno Gazette

Отзывы о товаре Mustard Plug - Yellow #5 (coloured) (0790692705610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hopeless
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hopeless
Barcode
[0790692705610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mustard Plug
Альбом (сингл)
Yellow #5
Жанр
панк
Трек-лист
Not Enough, Get It Goin' On, The Park, You Want It, We Got It, Already Gone, Safe, Just A Minute, No One But Myself, Your Secret, In Your Face, Sorry Now
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Выпущенный в 2002 году, одиннадцать энергичных гимнов на Yellow #5 были самостоятельно спродюсированы ска-группой Mustard Plug из Гранд-Рапидса для максимального ВЕСЕЛЬЯ. Альбом включает любимые фанатами треки « Not Enough », « Just A Minute » и « In Your Face ». Mustard Plug продолжили. гастролировать по миру, неся людям ска и панк. Одна из самых мелодичных и интересных групп третьей волны ска, «Yellow #5» группы представляет собой смесь мелодичных припевов и духовых чартов, громко искаженной гитары и оптимистичных панк- или рок-битов. Поклонникам ранних Bosstones это очень понравится, и Plug получает дополнительные очки за то, что не поддается простым новым текстам, а вместо этого пишет о более интроспективных сторонах жизни и любви — Reno Gazette
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