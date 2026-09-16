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Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка

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Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 1
Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 2
Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 3
Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 4
Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 5
Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 6
Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 7
Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Mustard Plug
Альбом (сингл)
Evildoers Beware!
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 1
  • Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 2
  • Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 3
  • Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 4
  • Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 5
  • Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 6
  • Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 7
  • Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715292
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hopeless
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hopeless
Barcode
[0790692062010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Mustard Plug
Альбом (сингл)
Evildoers Beware!
Жанр
панк
Трек-лист
Box, Suburban Homesick Blues, Never Be, You, Mendoza, Go, Jerry, Not Again, Miss Michigan, Sadie May, Dressed Up, Beer (Song)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка

Ска-группа Mustard Plug из Гранд-Рапидса, основанная в 1991 году, отмечает 25-летие своего классического альбома Evildoers Beware! Продюсерами альбома выступили Билл Стивенсон и Стивен Эджертон из группы Descendents. Evildoers Beware сочетал в себе ска и панк, определив уникальный стиль группы. Благодаря таким хитам, как «You» и «Beer (Song)», альбом Evildoers Beware считается классикой андеграундного панка.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hopeless
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hopeless
Barcode
[0790692062010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Mustard Plug
Альбом (сингл)
Evildoers Beware!
Жанр
панк
Трек-лист
Box, Suburban Homesick Blues, Never Be, You, Mendoza, Go, Jerry, Not Again, Miss Michigan, Sadie May, Dressed Up, Beer (Song)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ска-группа Mustard Plug из Гранд-Рапидса, основанная в 1991 году, отмечает 25-летие своего классического альбома Evildoers Beware! Продюсерами альбома выступили Билл Стивенсон и Стивен Эджертон из группы Descendents. Evildoers Beware сочетал в себе ска и панк, определив уникальный стиль группы. Благодаря таким хитам, как «You» и «Beer (Song)», альбом Evildoers Beware считается классикой андеграундного панка.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mustard Plug - Evildoers Beware! (coloured) (0790692062010) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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