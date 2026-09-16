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Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка

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Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 1
Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 2
Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 3
Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 4
Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 5
Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 6
Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 7
Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 8
Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 9
Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
The Demon Diaries
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 1
  • Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 2
  • Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 3
  • Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 4
  • Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 5
  • Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 6
  • Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 7
  • Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 8
  • Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 9
  • Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715280
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Etage Noire
Barcode
[0808699111133]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
The Demon Diaries
Жанр
Swing
Трек-лист
Demon Dance, Keep This Fire Burning, Hooked On You, Clap Your Hands, Hit Me Like A Drum, The Green Frog, I Need L.O.V.E., Djangos Revenge, Gin Tonic, Josephine (1930 Version), Don't Mean A Thing, Six Feet Underground, The Sun, Summertime, Walk Away, Josephine (Candlelight Version), Magenta Rising, Golden Arrow (The Demon Diaries Version), Don't Believe What They Say, The Sea, The Lonely Trumpet (The Demon Diaries Outro)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка

Альбом Parov Stelar 2015 года на виниле. Parov Stelar - псевдоним музыканта Маркуса Фюредера, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц. Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса, IDM и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.

Отзывы о товаре Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Etage Noir Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Etage Noire
Barcode
[0808699111133]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Parov Stelar
Альбом (сингл)
The Demon Diaries
Жанр
Swing
Трек-лист
Demon Dance, Keep This Fire Burning, Hooked On You, Clap Your Hands, Hit Me Like A Drum, The Green Frog, I Need L.O.V.E., Djangos Revenge, Gin Tonic, Josephine (1930 Version), Don't Mean A Thing, Six Feet Underground, The Sun, Summertime, Walk Away, Josephine (Candlelight Version), Magenta Rising, Golden Arrow (The Demon Diaries Version), Don't Believe What They Say, The Sea, The Lonely Trumpet (The Demon Diaries Outro)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Parov Stelar 2015 года на виниле. Parov Stelar - псевдоним музыканта Маркуса Фюредера, лидера одноимённого музыкального коллектива из австрийского города Линц. Особенность их музыки состоит в разнообразном соединении джаза, хауса, IDM и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parov Stelar - The Demon Diaries (0808699111133) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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