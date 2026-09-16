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Rise Against - Ricochet (0888072668607) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rise Against - Ricochet (0888072668607) виниловая пластинка

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Rise Against - Ricochet (0888072668607) виниловая пластинка - фото 1
Rise Against - Ricochet (0888072668607) виниловая пластинка - фото 2
Rise Against - Ricochet (0888072668607) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rise Against
Альбом (сингл)
Ricochet
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rise Against - Ricochet (0888072668607) виниловая пластинка - фото 1
  • Rise Against - Ricochet (0888072668607) виниловая пластинка - фото 2
  • Rise Against - Ricochet (0888072668607) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715260
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rise Against - Ricochet (0888072668607) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072668607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rise Against
Альбом (сингл)
Ricochet
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Nod, I Want It All, Ricochet, Damage Is Done, Us Against The World, Black Crown, Sink Link A Stone, Forty Days, State Of Emergency, Gold Long Gone, Soldier, Prizefighter
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rise Against - Ricochet (0888072668607) виниловая пластинка

Rise Against возвращаются с новым альбомом Ricochet самым звучным и вдохновляющим на сегодняшний день. Двенадцать песен, спродюсированных обладательницей премии «Грэмми» Кэтрин Маркс и сведенных Аланом Молдером представляют собой мир постоянных стимулов, алгоритмов, призванных раздражать и разделять. Они просят фанатов задуматься, кому в конечном итоге выгодно это коллективное разделение и недовольство. Альбом масштабный по звучанию, но сосредоточенный на тех маленьких частях психики, которые приводят к самым большим позитивным переменам.

Отзывы о товаре Rise Against - Ricochet (0888072668607) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072668607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rise Against
Альбом (сингл)
Ricochet
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Nod, I Want It All, Ricochet, Damage Is Done, Us Against The World, Black Crown, Sink Link A Stone, Forty Days, State Of Emergency, Gold Long Gone, Soldier, Prizefighter
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Rise Against возвращаются с новым альбомом Ricochet самым звучным и вдохновляющим на сегодняшний день. Двенадцать песен, спродюсированных обладательницей премии «Грэмми» Кэтрин Маркс и сведенных Аланом Молдером представляют собой мир постоянных стимулов, алгоритмов, призванных раздражать и разделять. Они просят фанатов задуматься, кому в конечном итоге выгодно это коллективное разделение и недовольство. Альбом масштабный по звучанию, но сосредоточенный на тех маленьких частях психики, которые приводят к самым большим позитивным переменам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rise Against - Ricochet (0888072668607) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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