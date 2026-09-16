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Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка

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Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка - фото 1
Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка - фото 2
Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка - фото 3
Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка - фото 4
Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
The Masterplan
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка - фото 1
  • Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка - фото 2
  • Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка - фото 3
  • Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка - фото 4
  • Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715225
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[5051961109016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
The Masterplan
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Acquiesce, Underneath The Sky, Talk Tonight, Going Nowhere, Fade Away, The Swamp Song, I Am The Walrus (Live), Listen Up, Rockin' Chair, Half The World Away, (It's Good) To Be Free, Stay Young, Headshrinker, The Masterplan
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка

В честь 25-летнего юбилея The Masterplan выходит в виде ремастированного издания. "The Masterplan" - это необыкновенная коллекция B-сайдов, изначально вошедших в синглы первых трех альбомов Oasis "Definitely Maybe" (1994), "(What's The Story) Morning Glory?" (1995) и "Be Here Now" (1997). Многие из 14 композиций, вошедших в альбом "The Masterplan", ни в чем не уступают своим предшественникам и сегодня столь же почитаемы, как и лучшие синглы группы этого новаторского периода. В альбом вошли композиции "Acquiesce", "Half The World Away", "Talk Tonight", культовая концертная кавер-версия "I Am The Walrus" группы The Beatles и эпическая заглавная композиция. Ноэль часто называл "The Masterplan" одной из лучших песен, которые он когда-либо написал.

Отзывы о товаре Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Big Brother
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Brother
Barcode
[5051961109016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oasis
Альбом (сингл)
The Masterplan
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Acquiesce, Underneath The Sky, Talk Tonight, Going Nowhere, Fade Away, The Swamp Song, I Am The Walrus (Live), Listen Up, Rockin' Chair, Half The World Away, (It's Good) To Be Free, Stay Young, Headshrinker, The Masterplan
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
В честь 25-летнего юбилея The Masterplan выходит в виде ремастированного издания. "The Masterplan" - это необыкновенная коллекция B-сайдов, изначально вошедших в синглы первых трех альбомов Oasis "Definitely Maybe" (1994), "(What's The Story) Morning Glory?" (1995) и "Be Here Now" (1997). Многие из 14 композиций, вошедших в альбом "The Masterplan", ни в чем не уступают своим предшественникам и сегодня столь же почитаемы, как и лучшие синглы группы этого новаторского периода. В альбом вошли композиции "Acquiesce", "Half The World Away", "Talk Tonight", культовая концертная кавер-версия "I Am The Walrus" группы The Beatles и эпическая заглавная композиция. Ноэль часто называл "The Masterplan" одной из лучших песен, которые он когда-либо написал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oasis - The Masterplan (5051961109016) виниловая пластинка – стоимость товара 5450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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