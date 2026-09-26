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SSD Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T)

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Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T) - фото 1
Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T) - фото 2
Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T) - фото 3
Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T) - фото 4
Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4900
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T) - фото 1
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T) - фото 2
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T) - фото 3
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T) - фото 4
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715042
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4900
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T)

Основные характеристики Тип жесткого диска: SSD Интерфейс: PCIe 4.0 x4 Объем накопителя: 2048 ГБ Форм-фактор: M.2 2280 Контроллер NAND: Silicon Motion SM2269XT Тип памяти NAND: 3D TLC Разъем: M.2 Скорость Максимальная скорость чтения: 4900 МБ/с Максимальная скорость записи: 4400 МБ/с Ресурс Время наработки на отказ: 1500000 ч Ресурс TBW: 1200 ТБ Энергопотребление Потребляемая мощность: 4.46 Вт Особенности Толщина товара: 2.1 мм Поддержка NVMe: Да Особенности: совместим с Sony PlayStation 5 Тип поставки: rtl

Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4900
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Описание
Основные характеристики Тип жесткого диска: SSD Интерфейс: PCIe 4.0 x4 Объем накопителя: 2048 ГБ Форм-фактор: M.2 2280 Контроллер NAND: Silicon Motion SM2269XT Тип памяти NAND: 3D TLC Разъем: M.2 Скорость Максимальная скорость чтения: 4900 МБ/с Максимальная скорость записи: 4400 МБ/с Ресурс Время наработки на отказ: 1500000 ч Ресурс TBW: 1200 ТБ Энергопотребление Потребляемая мощность: 4.46 Вт Особенности Толщина товара: 2.1 мм Поддержка NVMe: Да Особенности: совместим с Sony PlayStation 5 Тип поставки: rtl
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Доставка
Отзывы


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