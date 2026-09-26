Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4900
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715042
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4900
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T)
Основные характеристики Тип жесткого диска: SSD Интерфейс: PCIe 4.0 x4 Объем накопителя: 2048 ГБ Форм-фактор: M.2 2280 Контроллер NAND: Silicon Motion SM2269XT Тип памяти NAND: 3D TLC Разъем: M.2 Скорость Максимальная скорость чтения: 4900 МБ/с Максимальная скорость записи: 4400 МБ/с Ресурс Время наработки на отказ: 1500000 ч Ресурс TBW: 1200 ТБ Энергопотребление Потребляемая мощность: 4.46 Вт Особенности Толщина товара: 2.1 мм Поддержка NVMe: Да Особенности: совместим с Sony PlayStation 5 Тип поставки: rtl
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4900
Скорость записи, Мб/с
4400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
Основные характеристики Тип жесткого диска: SSD Интерфейс: PCIe 4.0 x4 Объем накопителя: 2048 ГБ Форм-фактор: M.2 2280 Контроллер NAND: Silicon Motion SM2269XT Тип памяти NAND: 3D TLC Разъем: M.2 Скорость Максимальная скорость чтения: 4900 МБ/с Максимальная скорость записи: 4400 МБ/с Ресурс Время наработки на отказ: 1500000 ч Ресурс TBW: 1200 ТБ Энергопотребление Потребляемая мощность: 4.46 Вт Особенности Толщина товара: 2.1 мм Поддержка NVMe: Да Особенности: совместим с Sony PlayStation 5 Тип поставки: rtl
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD Digma 2Tb Meta S69 (DGSM4002TS69T) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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