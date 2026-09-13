Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T)
SSD накопитель Digma предлагает высокую производительность и надежность для современных пользователей, ценящих скорость и устойчивость работы. Этот накопитель выполнен в форм-факторе M.2 2280 и использует интерфейс подключения PCIe 3.0 x4, что обеспечивает его высокоскоростное взаимодействие с вашими устройствами. • **Объем**: Накопитель обладает емкостью 512 ГБ, что позволяет хранить значительное количество данных и приложений. • **Скорость**: Впечатляющие скорости чтения и записи — до 2900 МБайт/с и 2000 МБайт/с соответственно — делают его идеальным выбором для пользователей, работающих с большими объемами данных. • **Надёжность**: Время наработки на отказ составляет 2 000 000 часов, что свидетельствует о высокой надежности устройства. • **Ресурс записи**: Максимальный ресурс записи достигает 300 ТБ, предлагая уверенность в долговечности накопителя. • **Флэш-память**: Накопитель использует тип флэш-памяти TLC, обеспечивающий баланс между производительностью и стоимостью. Хотя накопитель Digma и не оснащен DRAM буфером, его технические характеристики делают его идеальным выбором для тех, кто ищет производительный и надежный SSD. Произведенный в Китае, этот накопитель воплощает передовые технологии и качество от Digma.
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