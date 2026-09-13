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SSD Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T)

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Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 1
Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 2
Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 3
Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 4
Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 5
Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 6
Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 7
Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 8
Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 9
Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 10
Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 11
Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2900
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
  • Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 1
  • Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 2
  • Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 3
  • Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 4
  • Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 5
  • Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 6
  • Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 7
  • Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 8
  • Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 9
  • Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 10
  • Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 11
  • Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715036
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2900
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T)

SSD накопитель Digma предлагает высокую производительность и надежность для современных пользователей, ценящих скорость и устойчивость работы. Этот накопитель выполнен в форм-факторе M.2 2280 и использует интерфейс подключения PCIe 3.0 x4, что обеспечивает его высокоскоростное взаимодействие с вашими устройствами. • **Объем**: Накопитель обладает емкостью 512 ГБ, что позволяет хранить значительное количество данных и приложений. • **Скорость**: Впечатляющие скорости чтения и записи — до 2900 МБайт/с и 2000 МБайт/с соответственно — делают его идеальным выбором для пользователей, работающих с большими объемами данных. • **Надёжность**: Время наработки на отказ составляет 2 000 000 часов, что свидетельствует о высокой надежности устройства. • **Ресурс записи**: Максимальный ресурс записи достигает 300 ТБ, предлагая уверенность в долговечности накопителя. • **Флэш-память**: Накопитель использует тип флэш-памяти TLC, обеспечивающий баланс между производительностью и стоимостью. Хотя накопитель Digma и не оснащен DRAM буфером, его технические характеристики делают его идеальным выбором для тех, кто ищет производительный и надежный SSD. Произведенный в Китае, этот накопитель воплощает передовые технологии и качество от Digma.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma 512Gb Mega P5 (DGSM3512GP53T)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2900
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель Digma предлагает высокую производительность и надежность для современных пользователей, ценящих скорость и устойчивость работы. Этот накопитель выполнен в форм-факторе M.2 2280 и использует интерфейс подключения PCIe 3.0 x4, что обеспечивает его высокоскоростное взаимодействие с вашими устройствами. • **Объем**: Накопитель обладает емкостью 512 ГБ, что позволяет хранить значительное количество данных и приложений. • **Скорость**: Впечатляющие скорости чтения и записи — до 2900 МБайт/с и 2000 МБайт/с соответственно — делают его идеальным выбором для пользователей, работающих с большими объемами данных. • **Надёжность**: Время наработки на отказ составляет 2 000 000 часов, что свидетельствует о высокой надежности устройства. • **Ресурс записи**: Максимальный ресурс записи достигает 300 ТБ, предлагая уверенность в долговечности накопителя. • **Флэш-память**: Накопитель использует тип флэш-памяти TLC, обеспечивающий баланс между производительностью и стоимостью. Хотя накопитель Digma и не оснащен DRAM буфером, его технические характеристики делают его идеальным выбором для тех, кто ищет производительный и надежный SSD. Произведенный в Китае, этот накопитель воплощает передовые технологии и качество от Digma.
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Доставка
Отзывы


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