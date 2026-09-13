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Насадка пенной чистки Karcher FJ 6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка пенной чистки Karcher FJ 6

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Насадка пенной чистки Karcher FJ 6 - фото 1
Насадка пенной чистки Karcher FJ 6 - фото 2
Насадка пенной чистки Karcher FJ 6 - фото 3
Насадка пенной чистки Karcher FJ 6 - фото 4
Насадка пенной чистки Karcher FJ 6 - фото 5
Насадка пенной чистки Karcher FJ 6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Насадка пенной чистки Karcher FJ 6 - фото 1
  • Насадка пенной чистки Karcher FJ 6 - фото 2
  • Насадка пенной чистки Karcher FJ 6 - фото 3
  • Насадка пенной чистки Karcher FJ 6 - фото 4
  • Насадка пенной чистки Karcher FJ 6 - фото 5
  • Насадка пенной чистки Karcher FJ 6 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714974
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Характеристики

Бренд
Karcher
Длина, м
0.23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х10
Вес, г.
200

Описание товара Насадка пенной чистки Karcher FJ 6

Насадка для минимойки Karcher FJ 6 (2.643-147.0); Назначение: мойка; Применение: авто/мото-техника; Функции: регулировка струи; Емкость в комплекте: есть

Отзывы о товаре Насадка пенной чистки Karcher FJ 6




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Характеристики
Бренд
Karcher
Длина, м
0.23
Страна производитель
Китай
Описание
Насадка для минимойки Karcher FJ 6 (2.643-147.0); Назначение: мойка; Применение: авто/мото-техника; Функции: регулировка струи; Емкость в комплекте: есть
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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