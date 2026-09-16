Top.Mail.Ru
ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - фото 1
ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - фото 2
ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - фото 3
ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - фото 4
ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - фото 5
ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолет
Тип аксессуара
пистолет
Особенности
резьбовое соединение М225х1.5
  • ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - фото 1
  • ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - фото 2
  • ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - фото 3
  • ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - фото 4
  • ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - фото 5
  • ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280)
1 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пистолет
Тип аксессуара
пистолет
Особенности
резьбовое соединение М225х1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х20х8
Вес, г.
700

Описание товара ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280)

Пистолет высокого давления, для минимоек ЗУБР Миг-280 70410-280 применяется для направленного регулируемого распыления струи высокого давления на выходе из мойки. Подходит для моек АВД-П180, АВД-П200, АВД-П240. Рассчитан на давление до 250 Атм.

Отзывы о товаре ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пистолет
Тип аксессуара
пистолет
Особенности
резьбовое соединение М225х1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет высокого давления, для минимоек ЗУБР Миг-280 70410-280 применяется для направленного регулируемого распыления струи высокого давления на выходе из мойки. Подходит для моек АВД-П180, АВД-П200, АВД-П240. Рассчитан на давление до 250 Атм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - стоимость товара 1770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...