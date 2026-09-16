ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолет
Тип аксессуара
пистолет
Особенности
резьбовое соединение М225х1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб.
В наличии
Код товара: 708428
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолет
Тип аксессуара
пистолет
Особенности
резьбовое соединение М225х1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х20х8
Вес, г.
700
Описание товара ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280)
Пистолет высокого давления, для минимоек ЗУБР Миг-280 70410-280 применяется для направленного регулируемого распыления струи высокого давления на выходе из мойки. Подходит для моек АВД-П180, АВД-П200, АВД-П240. Рассчитан на давление до 250 Атм.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип товара
Пистолет
Тип аксессуара
пистолет
Особенности
резьбовое соединение М225х1.5
Страна производитель
Китай
Пистолет высокого давления, для минимоек ЗУБР Миг-280 70410-280 применяется для направленного регулируемого распыления струи высокого давления на выходе из мойки. Подходит для моек АВД-П180, АВД-П200, АВД-П240. Рассчитан на давление до 250 Атм.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
ЗУБР пистолет для минимоек МИГ-280 (70410-280) - стоимость товара 1770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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