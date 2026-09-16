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Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20)

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Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20) - фото 1
Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20) - фото 2
Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20) - фото 3
Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20) - фото 4
Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер для мотобуров
Особенности
пружинный
  • Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20) - фото 1
  • Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20) - фото 2
  • Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20) - фото 3
  • Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20) - фото 4
  • Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20)
1 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Адаптер для мотобуров
Длина, мм
70
Особенности
пружинный
Диаметр, мм
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х7
Вес, кг.
1.95

Описание товара Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20)

Адаптер пружинный для мотобуров, d=20 мм Зубр 7059-20 необходим для смягчения ударов от шнека к редуктору. Это предохраняет редуктор от преждевременной поломки.

Отзывы о товаре Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Адаптер для мотобуров
Длина, мм
70
Особенности
пружинный
Диаметр, мм
20
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер пружинный для мотобуров, d=20 мм Зубр 7059-20 необходим для смягчения ударов от шнека к редуктору. Это предохраняет редуктор от преждевременной поломки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-20) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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