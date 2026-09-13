Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E
**Серверная надёжность и высокая производительность: жёсткий диск Toshiba Enterprise HDD MG10ADA800E** Ищете надёжное решение для хранения данных на сервере? Жёсткий диск Toshiba Enterprise HDD MG10ADA800E — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и долговечность. **Основные характеристики:** * тип: HDD; * номинальный объём: 8 ТБ; * форм-фактор: 3,5'; * интерфейс: SATA 6Gb/s; * скорость вращения: 7200 об/мин; * максимальная скорость чтения и записи: 268 МБ/с. Этот жёсткий диск обеспечит быструю работу вашей серверной системы и позволит хранить большие объёмы данных. Благодаря высокой скорости вращения и интерфейсу SATA 6Gb/s, диск гарантирует быструю передачу данных. Вид поставки — Bulk, что делает это решение особенно привлекательным с точки зрения стоимости. Выберите жёсткий диск Toshiba Enterprise HDD MG10ADA800E для надёжного и эффективного хранения данных!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 49 190 руб.12298 руб. в СплитЖесткий диск Seagate Exos 10E2400 2.4Tb (ST2400MM0129)
-
В наличииЦена 49 590 руб.12398 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 7200RPM 6TB (ST6000NM019B)
-
В наличииЦена 50 760 руб.12690 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate SATA 10TB (ST10000VE001)
-
В наличииЦена 52 030 руб.13008 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 10TB WD100EFGX NAS Red Plus
-
В наличииЦена 53 440 руб.13360 руб. в СплитЖесткий диск HDD Western Digital SATA-III 14Tb (WD141PURP)
-
В наличииЦена 58 890 руб.14723 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC320 HUS728T8TAL5204 ...
-
В наличииЦена 58 920 руб.14730 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital 12TB 3.5" 7200 RPM 256MB SATA-III (...
-
В наличииЦена 59 560 руб.14890 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB (ST10000NM017B...
-
В наличииЦена 60 540 руб.15135 руб. в СплитЖесткий диск Seagate HDD 12Tb IronWolf ST12000VN0008
-
В наличииЦена 60 540 руб.15135 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 10TB WD103KRYZ Gold
-
В наличииЦена 60 560 руб.15140 руб. в СплитЖесткий диск HPE 2.4Tb (881457-B21)
-
В наличииЦена 61 220 руб.15305 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate 12TB (ST12000NM000J)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba SATA-III 8TB MG10ADA800E